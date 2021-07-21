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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذبح ٣٠ عجلا لتوزيعهت على الأسر الأكثر احتياجاً بالشرقية

ذبح ٣٠ عجل لتوزيعهم
ذبح ٣٠ عجل لتوزيعهم على الأسر الأكثر إحتياجاً بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

 

أشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها. 

 

ومن جانبه أوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه مباشرة بعد أداء صلاة العيد وتحت رعاية محافظ الشرقية تم البدء في ذبح 30 عجلا بمجزر أولاد صقر وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية وتحت إشراف مديرية الطب البيطري وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجزر وأثناء الذبح وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز ومدن ( الزقازيق - ههيا - أبو كبير - أبو حماد - كفر صقر - أولاد صقر- فاقوس - الحسينية - القرين - الإبراهيمية - صان الحجر - منشأه أبو عمر - ديرب نجم - منيا القمح - مشتول السوق - بلبيس ).

 

أضاف مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن هناك كمية أخرى مخصصة للمحافظة من اللحوم المستوردة بواقع 30 ألف كيلو سيتم ذبحها خلال أيام العيد وتوزيعها فور وصولها مصر

الأمور مستقرة.. محافظ الشرقية يوضح أوضاع المحافظة خلال أيام العيد

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر ومحلات بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية "إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة مدير عام الصحة والمجازر " ومشاركة مدير إدارة المجازر بالإشتراك مع الرقابة التموينية بمديرية التموين وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية تم شن حملة تفتيشية بمركز بلبيس وأسفرت الحملة عن تحرير  4  محاضر مخالفة لثلاجة حفظ اللحوم والدجاج و 3  محلات جزارة وضبط 720 كجم  لحوم و 122 كجم  كبده  117 كجم  دجاج بدون بيانات ومجهولة المصدر .

 

كما تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وضبط 40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و تم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

وأضاف  مدير المديرية أن الإشتراك مع الجهات الرقابية المعنية و التنسيق مع  هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية يعظم من الدور الرقابي للطب البيطري على أماكن تداول اللحوم  في المحافظة للتصدي لأي مخالف.

الشرقية حملة الطب البيطري حملات المواطنين جمعية الاورمان تنسيق

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