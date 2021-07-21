بتكلفة 16 مليار جنيه ومؤمّن ضد الهجمات السيبرانية.. كيف تحمي مصر وثائقها؟

يعتمد على تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي

مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، هو أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

والمُجمع هو مُجمع صناعي تكنولوچي متكامل، لتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.

ويتميز المُجمع، بنظام يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع.

بداية العمل في المشروع

بدأ العمل على المشروع في عام 2017 وتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام 2019، وتم بدء التشغيل التجريبي في فبراير 2020، حيث وفر المشروع 4200 فرصة عمل مباشرة و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة ويحتوي المجمع على 398 براءة اختراع وملكية فكرية شارك في نقلها أكثر من 250 خبيرًا، و٨ قدرات تصنيعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ المجمع نحو مليار دولار، وتبلغ مساحة المشروع 570 ألف م².

مرافق المشروع

- محطة مياه "بها ٣ خزانات لتخزين ٣٠ ألف م³ ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوﭼية بالمجمع".



- محطة غاز طبيعي ومحطة كهرباء بسعة ٤٠ ميجا "من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع".



- مجموعة من المباني الخدمية "التي تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة في حالة حدوث طوارئ وغلايات بخار ومبردات وضواغط للإمداد بالهواء المضغوط والبخار الخاص بالعمليات التصنيعية المختلفة ولتغذية متطلبات الخطوط التكنولوﭼية بالمشروع".

أهداف المشروع

يعمل المشروع على تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوچية بمجالات الإصدار الذكي، كما يوفر المشروع دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائي والأنظمة الرسمية الخاصة به.

ويوفر المشروع قواعد بيانات “بيومترية” دقيقة ومؤمنة بالكامل بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق لكافة مواطني الدولة، كما يعمل على وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة وخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف والقضاء على أي فساد إداري.

ومن ضمن أهداف المشروع القومي العملاق هو زيادة في الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع الآلي "Track and Trace" لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة.

الموقف التنفيذي للمشروع

تم توفير وثائق مؤمنة لـــ ١٤ وزارة وجار التوفير لباقي الوزارات الأخرى، كما تم تقديم خدمات لـ ١٦ جهة حكومية، وجار التقديم لباقي الجهات الأخرى، كما تنتج أكثر من ٤٠٠ مليون من الإصدارات الذكية سنويًا من شهادات الميلاد والصحف الجنائية والتوكيلات والمستندات والوثائق الرسمية.

والمجمع التكنولوچي، ينتج ١٥ مليار ملصق ضريبي ذكي سنويًا، للتحصيل الإلكتروني ولأغراض حماية المستهلك وفرض الرقابة لمنع محاولات الغش التجاري، كذلك آليات تكنولوچية يمكنها إصدار ٢٥ مليون جواز إلكتروني، و٣٠ مليون بطاقة هوية ذكية بأرقى المعايير العالمية، و٦ مليون بطاقة دفع، و٢٥٠ مليون بطاقة ذكية للهوية مثل بطاقات الطلاب والمعلمين فضلًا عن البطاقات سابقة الدفع الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز.

وتم البدء في إصدار العديد من مخرجات المجمع، أبرزها: عقود الملكية – شهادات المحاكم – توكيلات الشهر العقاري – بطاقة الهوية الإلكترونية – رخصة القيادة الإلكترونية – الطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع على البضائع – بطاقة الفلاح – منظومة الكارت الموحد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع – جوازات السفر الإلكترونية – العقود الحكومية – الوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية – الشهادات الجامعية – شهادات الثانوية العامة والفنية – بطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات.

أهم المنتجات التي يتم إنتاجها بالمجمع

- وثائق الهوية "شهادة ميلاد – صحيفة الحالة الجنائية – التوكيلات والعقود – شهادات الوفاة – القيد العائلي - ... إلخ".

- بطاقة هوية ذكية للمواطنين طبقًا للمقاييس العالمية يمكن الاستفادة منها في الحصول على الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيقات المدمجة على الشريحة.

- كارت مدفوعات لكافة الأنواع "ميزة – فيزا – ماستر كارد - ... إلخ".

- ملصق ذكي ضريبي “الطوابع الضريبية بكافة أنواعها لتغطي جميع أنواع المنتجات” ويتم التحكم والتتبع لها إلكترونيًا.

- كروت مختلفة "كارت هوية ذكي للطالب / للمعلم – كارت موحد لصالح عدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع - ... إلخ".

- عنصر أمان هولوجرامي "ملصقات عالية التأمين يتم تصميمها وإنتاجها بتكنولوچيا الليزر، بالإضافة لترقيمها وتتبعها آليًا بدلًا من الأختام التقليدية" وإضافته كعناصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة.

محتويات المجمع

- يحتوي المجمع على مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث “Data Center" ويقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالميًا، ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة وضد أي هجمات إلكترونية “الأمن السيبراني".

- مجمع الخطوط التكنولوچية لصناعة الهولوجرام "ثنائي، وثلاثي، ورباعي الأبعاد" بكافة مستلزماته: "الهولوجرام يستخدم مستقلًا على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، ويعد الأحدث والأكبر عالميًا في هذا المجال. طاقة استيعابية وإنتاجية بمقدورها تصنيع 108 مليار عنصر أمان هولوجرامي سنويًا، ولأول مرة يتم توطين هذه الصناعة في أفريقيا والشرق الأوسط".

- مجمع الخطوط التكنولوچية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني طبقًا لمقاييس "Master – Visa – ePay – ميزة" تخضع لكافة معايير الأمن السيبراني المعمول بها عالميًا.

- مجمع الخطوط التكنولوچية لتصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت: وهو يعد الأكبر والأحدث عالميًا نظرًا للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضًا التكنولوچيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج فضلًا عن براءات الاختراع المملوكة لدى المجمع في هذا المجال.

- مجمع الخطوط التكنولوچية للطباعة المؤمنة: يمكنهما طباعة كافة وسائل التأمين على كافة أنواع المطبوعات "ورقية – بلاستيكية" التي تم تصنيعها مسبقًا بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية في مجال الطباعة المؤمنة.

- مجمع الخطوط التكنولوچية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية “e-Pass" إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقًا لأعلى معايير منظمة الـ ICAO العالمية للوثائق الإلكترونية.

- نموذج استرشادي بأحدث معايير دولية لمجمع تقديم الخدمات المميكن الخاص بمخرجات المجمع:

تقديم كافة الخدمات الخاصة بالمواطن طبقًا للمقاييس العالمية ارتباطًا بما يقدمه المجمع من حلول تكنولوچية متكاملة.

يحتوي على محطات تجميع البيانات البيو مترية الخاصة بقواعد البيانات التي تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء.

الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى ٢٤ ساعة، وذلك طبقًا لنوع الوثيقة.

يحصل المواطن على الخدمة من خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرةً للمجمع إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصي.