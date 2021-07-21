عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكوى في مجلس الأمن ضد تركيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلنت الحكومة القبرصية، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى لدى مجلس الأمن ضد خطط تركيا لإعادة فتح حي فاروشا وضمه إلى القبارصة الاتراك.

txt

تحذير أمريكي لـ تركيا بعد إعلان إعادة فتح فاروشا

txt

تحرك عاجل من قبرص ضد تركيا بـ الأمم المتحدة

فيما أدانت الخارجية الأمريكية، إعلان تركيا نقل أجزاء من بلدة فاروشا المهجورة في قبرص، إلى سيطرة القبارصة الأتراك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان "ندين قرار قبرص التركية بالسيطرة على أجزاء من فاروشا والذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة".

وأوضح البيان الأمريكي أن القرار التركي غير مقبول وغير متوافق مع الالتزامات السابقة باستئناف مفاوضات التسوية بين شطري الجزيرة الأوروبية.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن تدين مخطط الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية المهجورة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القبارصة الأتراك وتركيا تجاهلوا دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتراجع عن قرار افتتاح شاطئ فاروشا منذ أكتوبر 2020.

وتابعت "تنظر الولايات المتحدة إلى تصرفات القبارصة الأتراك في فاروشا، بدعم من تركيا، على أنها استفزازية وغير مقبولة ولا تتوافق مع التزاماتهم السابقة بالمشاركة بشكل بناء في محادثات التسوية. نحث القبارصة الأتراك وتركيا على التراجع عن القرار".

وأكدت الولايات المتحدة أنها تعمل مع حلفائها لإحالة هذا الملف المقلق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل اتخاذ خطوات في هذا الشأن.

وكان زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار أعلن يوم الثلاثاء، أن قسما تبلغ مساحته 3.5 كلم مربعة من منطقة فاروشا سيعود من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية.

وجاء الإعلان عن القرار قبل عرض عسكري حضره الرئيس التركي أردوغان لإحياء الذكرى السابعة والأربعين للغزو التركي لقبرص.

من جانبها، قدمت حكومة قبرص، احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على قرار تركيا والقبارصة الأتراك إعادة فتح فاروشا.

وقالت قبرص إن هذه الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام.

كما أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروعاً لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية التي سبق أن كانت نقطة جذب سياحية، معتبراً أنه "غير مقبول".

يشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك وتحتفظ بأكثر من 350 ألف جندي هناك.

الخارجية الأمريكية حي فاروشا القبارصة الأتراك مجلس الأمن قبرص

موضوعات متعلقة

السفارة الأمريكية بالكونغو : يجب حل أزمة سد النهضة

الرئيس التونسي يعلق على إقالة وزير الصحة

رئيس وزراء فرنسا يكشف مفاجأة بشأن إصابات كورونا

أهم نصائح منظمة الصحة العالمية في عيد الأضحى

قرار عاجل من اليونيسكو بشأن ليفربول .. وبريطانيا تعلق

صحف الكويت: طلب إثيوبي من الاتحاد الأوروبي حول ملء سد النهضة.. والرئيس يستعرض مخطط تنمية قطاع إسكندرية - السلوم..والخالد يشيد بجهود الكوادر الطبية: كنتم السد الأول في مواجهة الجائحة

الحكومة الألمانية تعلن أنباء صادمة حول مفقودي الفيضانات

الأعنف منذ ألف عام.. فيضانات تضرب مقاطعة هينان الصينية

ترشيحاتنا

المنتخب الأولمبي يختتم تدريبات استعدادا لمواجهة إسبانيا .. صور

حوادث العيد.. إصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق العلمين الإقليمي في مطروح

قلب الكوكو ..شاب يغازل حبيبته علي جدران محطة قطارات بقطور.. صور

فاروشا المهجورة .. حكاية مدينة تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة

من الفتة لـ الرقاق.. أصل وفصل سفرة العيد بـ أكلاته اللذيذة

عقب أيام من أزمة الايس كريم.. قوات أمريكية في إسرائيل.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

قرار عاجل من اليونيسكو بشأن ليفربول .. وبريطانيا تعلق

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

منظمة الصحة العالمية تعلن وقت انتهاء خطر كورونا

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

اﻟﻤﺰﻳﺪ