عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عدد الحصيات التي يجمعها الحاج لرمي الجمرات؟ وما حجمها؟

رمي الجمرات
رمي الجمرات

عدد الحصيات التي يجمعها الحاج لرمي الجمرات؟ وما حجمها.. سؤال ورد لدار  الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، خلال إجابتها، إنها  سبع حصيات؛ كل واحدة منها في حجم حبة الفول، وللحاج أن يجمعها من أي مكان سواء من المزدلفة أو من غيرها، وله أن يجمع جميع حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، ومثلها في ثالث أيامه، ومن بقي بمِنًى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل في اليومين الثاني والثالث.


وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب تعجيل العودة من الحج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ» رواه الدار قطني.


يواصل حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات الثلاث، في أول أيام التشريق اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى، حيث يعود الحاج في هذا اليوم إلى منى، ويترتب عليه فعل أمرين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، فيبدأ الحاجّ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصياتٍ، ثم الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك، والمبيت بمِنى، وهو فعل واجب عند جمهور العلماء، وسنّة عند الحنفية. 
 

رمي الجمرات في الحج .. اتفق الفقهاء على أن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، وكيفية رمي الجمرات في الحج يكون بقذف الحصاة في مواضع معينة، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا.
 

ويؤدي الحجاج رمي الجمرات بمنى، وهذا الرمى له أيام محددة فيبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.


وإذا كان الحاج متعجلًا يجوز له أن يكتفى في رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق، وهما: الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يلزمه بالمبيت بمنى إن غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى، فعليه أن يمكث في منى للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.
 

الجمرات المزدلفة دار الإفتاء المصرية عيد الأضحى رمي الجمرات في الحج

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود مع لبنان ويلاحق متسللين

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

بعد فضيحة التجسس الأخيرة.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

رسميا .. أودي تلغي إنتاج طراز A1 العامل بالبنزين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

طولها 8 آلاف قدم.. شاهد انطلاق أكبر زحليقة مائية في العالم.. فيديو

عمره 220 مليون سنة.. صدفة تخلد اسم طفلة على آثار أقدم ديناصور|صور

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى.. بالخلطة التركية والسورية واللبنانية

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ