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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصين تعرض أول قطار مغناطيسي ذو سرعة فائقة تصل إلى 600 كم..فيديو

قطار مغناطيسي
قطار مغناطيسي

أذاعت فضائية روسيا اليوم ، لقطات يظهر من خلالها ، مغادرة القطار المغناطيسي الصيني الجديد فائق السرعة خط الإنتاج  حيث تبلغ سرعته القصوى المصممة 600 كيلومتر في الساعة، وهي أسرع مركبة أرضية متاحة حاليا على مستوى العالم.

وتم عرض نظام النقل المغناطيسي الجديد لأول مرة في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، بحسب ذكرته وكالة "شينخوا".

وقامت الصين بتطوير النظام ذاتيا، وهو ما يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية، وفقا لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية "سي آر آر سي".

الصين قطار مغناطيسي سرعة فائقة السكك الحديد مقاطعة

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