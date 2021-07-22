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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب متحور دلتا

النفط يستأنف التعافي بعد خسائر الأسبوع الماضي

صدى البلد

حول النفط خسائره، واستأنف تعافيه من الهبوط الأسبوع الماضي، حيث تعززت المعنويات في الأسواق الأوسع.

 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% بزيادة دولارين إلى 69 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه 1.1٪ في وقت مبكر أمس الأربعاء، فيما صعد برنت بنفس النسبة إلى 71 دولاراً للبرميل.

 

وخسر النفط الخام نحو 7٪ يوم الاثنين، بسبب القلق من أن المتحور دلتا سريع الانتشار لفيروس كورونا سيستمر في تقييد الانتعاش الاقتصادي. كما تراجعت العقود الآجلة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعد أن قيل إن معهد البترول الأميركي API أبلغ عن زيادة قدرها 806 آلاف برميل في مخزونات الخام الأميركية.

 

وأفاد معهد البترول الأميركي أيضاً بزيادة 3.31 مليون برميل في مخزونات البنزين الأسبوع الماضي، مقابل توقعات سابقة في مسح لـ"بلومبرغ" بسحب أكثر من مليون برميل.

 

وتراجع النفط الخام منذ أن سجل أعلى مستوى له منذ 2014 في وقت سابق من هذا الشهر، مع تفشي متغير دلتا في أجزاء من آسيا وأيضاً الولايات المتحدة وأوروبا. وتزامن هذا التحدي مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بالاتفاق على زيادة الإنتاج اعتبارًا من أغسطس.

 

وحذر بنك Goldman Sachs من أن النفط سوف "يتأرجح"، وخفض توقعاته السابقة بارتفاع السعر إلى 80 دولارًا للبرميل.

 

وفي أحدث تطور في جائحة كورونا، بات متغير دلتا يمثل الآن 83% من جميع الحالات في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 50% في أوائل يوليو.

 

وفي آسيا سجلت كوريا الجنوبية وتايلاند عدداً قياسياً من الحالات اليومية، وقال كبير المستشارين الصحيين في اليابان إن الحالات الجديدة في طوكيو، حيث من المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية هذا الأسبوع، قد تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس، فيما ستشدد سنغافورة القيود اعتبارا من الخميس.

 

قال واين جوردون، المحلل الاستراتيجي في UBS AG Wealth Management: "إن الضرر الذي لحق بإعادة الفتح من متغير دلتا قد أثر بالتأكيد على المعنويات في جميع المجالات عندما ننظر إلى السلع بشكل عام، لكن على وجه التحديد إلى أسواق النفط. ومع ذلك، نتوقع أن يظل الطلب على النفط قوياً نسبيًا، ونتوقع أن يستمر في التعافي"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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