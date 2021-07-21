دلتا كورونا .. جونسون آند جونسون يفتح باب أمل لمواجهة المتحور الجديد

أعلنت شركة جونسون آند جونسون أن لقاح كورونا “ جانسين ” الذى أنتجه الشركة فعال فى محاربة متحور دلتا من فيروس كورونا التى تتميز بسرعة الانتشار وشدة العدوى ومنها السلالة الهندية التى تسببت فى موت الآف خلال الشهور الماضية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن دراسة أجريت على 8 أشخاص فقط ممن تلقوا لقاح كورونا ووجد أن الأجسام المضادة وخلايا جهاز المناعة لديهم كانت قادرة على تحييد المتحورة دلتا وحماية الانسان من التعرض لمخاطره، وأن استجابة الجسم المناعية تستمر 8 أشهر على الأقل فى الحماية من متحور دلتا.

وذلك لـ لقاح كورونا الذي يعطى بجرعة واحدة فعال ضد المتحورة "دلتا" والمعروف باسم “ جانسين ”

ولكن هناك دراسات اخرى تؤكد فاعلية لقاح جونسون وأخرى تنفيه حيث خلصت دراسة أخرى أجريت على شملت 20 شخص تلقوا لقاح كورونا من مركز "بيث إسرائيل" الطبي في بوسطن.

فيما كشفت دراسة أمريكية جديدة ، أمس الثلاثاء، نتائج معاكسة تماما حيث وجدت أن لقاح كورونا “ جانسين” والذي انتجته شركة "جونسون آند جونسون"، أقل فعالية بكثير ضد متغير "دلتا"، مقارنة بالنسخة الأصلية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تشير الدراسة التي فحصت عينات الدم في بيئة مخبرية إلى أن أي شخص تلقى لقاح "جونسون آند جونسون" قد يحتاج إلى تلقي لقاح آخر لتجنب السلالات الجديدة مثل متحور دلتا .

وأكد دكتور ناثانيال لانداو، معد الدراسة عالم الفيروسات في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، قائلا : لم تكن الرسالة التي أردنا توصيلها هي أنه يجب على الأشخاص عدم الحصول على لقاح كورونا من شركة جونسون آند جونسون، ولكن الهدف أننا نتمنى تحسينه في المستقبل إما بجرعة أخرى من من نفس اللقاح أو تعزيزه باستخدام جرعة أخرى من لقاح مختلف.

وقال بول ستوفيلز، المدير العلمي لشركة جونسون أند جونسون في بيان صدر عنها مساء الخميس: نعتقد أن لقاحنا يوفر حماية طويلة الأمد ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وسلالته المختلفة خاصة أنه يسمح بتحييد متحور دلتا التابع لفيروس كورونا.