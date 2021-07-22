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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 22-7-2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 22 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 

وجاءت الأسعار كالتالي:
دولار أمريكى  15.6250 
يورو  18.4453 
جنيــه إسترليـنى  21.5188 
دولار كنـدى  12.3860 
كرون دانمركى  2.4797 
كرون نرويجى  1.7668 
كرون ســويدى  1.8004 
فرنك سويسرى  16.9874
100 ين يابانى  14.1904
ريـــال سعـــودى  4.1658 
دينــار كويتى  51.9534 
درهم اماراتى  4.2536 
دولار اســـترالى  11.5656 
دينــار البحــرين  41.4434 
ريـــال عمـــانى  40.5823 
ريـــال قطــــرى  4.2598 
دينـار اردنـى  22.0070 
يوان صينى 2.4113 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الريال السعودى اليوم

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