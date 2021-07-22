أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 22-7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 22 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
وجاءت الأسعار كالتالي:
دولار أمريكى 15.6250
يورو 18.4453
جنيــه إسترليـنى 21.5188
دولار كنـدى 12.3860
كرون دانمركى 2.4797
كرون نرويجى 1.7668
كرون ســويدى 1.8004
فرنك سويسرى 16.9874
100 ين يابانى 14.1904
ريـــال سعـــودى 4.1658
دينــار كويتى 51.9534
درهم اماراتى 4.2536
دولار اســـترالى 11.5656
دينــار البحــرين 41.4434
ريـــال عمـــانى 40.5823
ريـــال قطــــرى 4.2598
دينـار اردنـى 22.0070
يوان صينى 2.4113