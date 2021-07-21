عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية مع الأطفال والمرضى بعيد الأضحى

صدى البلد

في جو من الفرحة والأمنيات بالشفاء للمرضى، احتفلت منشآت هيئة  الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعيد الأضحى المبارك.

 

حيث قامت فرق التمريض والعاملين بإدارة الخدمات الفندقية لهيئة الرعاية الصحية في المستشفيات المحافظة بتوزيع البالونات والحلوى على المرضى والأطفال بالمستشفيات لإدخال البهجة والسرور عليهم وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

كما تطوعت فرق إدارة رضاء المنتفعين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في المحافظة، بتسليم الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأورام في منازلهم مجانًا، والمستحقين للصرف خلال فترة أيام العيد.

 

وتؤكد الهيئة الرعاية الصحية، تأمين الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، طوال فترة أجازة أيام عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها بالمحافظات الثلاث، وتكثيف المرور المفاجئ عليها لمتابعة الالتزام بالخطة الموضوعة لتأمين الخدمات الطبية.

الغضبان: بورسعيد على قدم وساق لاستقبال زوار المحافظة في العيد

وكذلك التأكد من تأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والمحاليل بالمنشآت، إضافة إلى تشكيل غرف للعمليات والطوارئ منعقدة على مدار الساعة، بعضوية كافة قيادات الهيئة وفروعها بالمحافظات، بهدف التعامل الفوري مع أي حدث، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

 

كما تهيب هيئة الرعاية الصحية بالمواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مجابهة فيروس كورونا، والحرص على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس وغسل اليدين وعدم لمس أي أسطح، وفي حال لمس أي سطح يجب تطهير اليدين باستمرار، وذلك حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

IMG-20210721-WA0029
IMG-20210721-WA0029
IMG-20210721-WA0028
IMG-20210721-WA0028
IMG-20210721-WA0027
IMG-20210721-WA0027
IMG-20210721-WA0026
IMG-20210721-WA0026
IMG-20210721-WA0025
IMG-20210721-WA0025
IMG-20210721-WA0024
IMG-20210721-WA0024
IMG-20210721-WA0023
IMG-20210721-WA0023
IMG-20210721-WA0022
IMG-20210721-WA0022
IMG-20210721-WA0020
IMG-20210721-WA0020
IMG-20210721-WA0021
IMG-20210721-WA0021
IMG-20210721-WA0019
IMG-20210721-WA0019
IMG-20210721-WA0018
IMG-20210721-WA0018
الرعاية الصحية تأمين عيد الأضحى مستشفيات التأمين الصحي محافظة الاقصر بورسعيد الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية الوحدات الصحية

ترشيحاتنا

حكم إخراج الزكاة لمشروع حياة كريمة لدعم معيشة الفقراء.. عالم بالأزهر يجيب

التشهير والسجن.. قرار عاجل من الجوازات السعودية

مراجعة لـ أهم أسئلة وقوانين فيزياء الثانوية العامة قبل عقد الامتحان السبت

أمين الفتوى: يجوز إخراج الزكاة والصدقات لمبادرة حياة كريمة

بـ حضور الخطيب.. الأهلي يختتم استعداداته لـ البنك الأهلي

في اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

بفعل فاعل دولي.. رسالة خاصة من مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

فيديو

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ