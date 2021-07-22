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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس الحكومية والفئات المعفاة منها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر الخاص بتحديد الرسوم والـ مصروفات والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021 في المدارس الحكومية والرسمية بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول بـ رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/2022.

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وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر.

 

مصروفات المدارس الحكومية 2022 ورسوم دخول الامتحانات

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :

 

  • من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي : 300 جنيه
  • من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي 200 جنيه.
  • من اولى ثانوي حتى 3 ثانوي : 500 جنيه .
  • صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وأنظمته (3 و 5 سنوات) : 200 جنيه .


كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يسدد كل من يتقدم لـ الامتحانات العامة بمدارس التعليم الاساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية المصروفات التالية :


رسم دخول امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي: 148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان.


رسم دخول امتحانات الثانوية العامة: 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان للمرة الاولى أو الثانية، و202 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة.


رسم دخول امتحان دبلوم المدارس الفنية: 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيهات كرسم اضافي عن كل مرة من المرات الثلاث الاولى لدخول الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات امتحانات عملية + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية.


رسم دخول امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية: 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيهات رسم اضافي للامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية بالعام الدراسي 2021 / 2022 .

 

4 خطوات لـ سداد مصروفات المدارس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن هناك 4 خطوات لـ سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للعام الدراسي 2021 / 2022 ، وهي كالتالي :

  • اذهب إلى أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد
  • سدد مصروفات المدرسة على حساب صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية ، على رقم  (0125112000283818)
  • سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية يتم بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية .
  • احصل على ايصال سداد مصروفات المدارس واحتفظ به لتسليمه في المدرسة

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن يكون ايصال سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية ، من مسوغات قبول ملف الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة.

 

هؤلاء الطلاب معفون من دفع رسوم المدارس العام المقبل

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر أن يتم مراعاة الفئات المستثناه من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية طبقا للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في هذا القرار الوزاري، فئات طلابية معينة تقرر إعفاؤها من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.


وتمثلت هذه الفئات في: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي .


كما تقرر أن يعفى من المصروفات كل من: أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة ، والمتحررون من الامية الملتحقون بالمدارس.

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