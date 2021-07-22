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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقوية العظام والعضلات .. هاني الناظر ينصح بـ المشي لهذه الأسباب

هاني الناظر
هاني الناظر

المشي يعتبر من أكثر الأشياء التي ينصح العلماء و الأطباء بممارستها بشكل مستمر، فيعتبر المشي من الرياضات التي تساهم في في التخلص من الوزن الزائد و الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض.

 

أوصي  الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة الحركة و المشي و مدى أهميتهما لصحة الأنسان.

 

قال الناظر عب حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،" الحركة بركة … نصيحة مني كطبيب واعتبرها من أخ اكبر او أب احرص دائما علي الحركة المستمرة بمعني امشي كثير واياك ان تجلس مكانك فترات طويلة دون حركة وحاول القيام والتحرك  بين الحين والاخر."

 

أضاف:"قم بتمارين رياضية بسيطة تحرك فيها الذراعين والساقين فقد ثبت ان الحركة المستمرة تساعد علي ليونة المفاصل وتقوية العظام والعضلات وتمنع الاضطرابات الهضمية والامساك وتنشط الدورة الدموية وبالتالي يصل الدم لكل اعضاء الجسم مما يؤدي الي تنشيط الذاكرة وتحسين السمع وقوة الابصار ووظائف الكلي والكبد فنتخلص من السموم  ويمنع تساقط الشعر ويؤدي الي صحة الجلد ونضارة البشرة وبالاضافة الي كل هذا فان تنشيط الدورة الدموية يمنع تكون الجلطات الدموية … الحركة بركة وكمان صحة وعافية."

 

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، من تناول أي اي سوائل من زجاجات بلاستيك تعرضت لحرارة شديدة كأشعة الشمس فهي عادة خاطئة للغاية.

 

قال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، "انا ليه بقول دائما لحضراتكم بلاش نشرب مياه او اي سوائل من زجاجات بلاستيك تعرضت لحرارة شديدة مثل تعرضها لاشعة الشمس لفترات طويلة او تركت  داخل السيارة عدة ايام او اي مصدر اخر للحرارة ؟"

 

أضاف "الحقيقة ثبت علميا ان هناك مادة اسمها ديوكسين  تتسرب من البلاستيك اذا تعرض لحرارة عالية وتختلط بالمياه وهذه المادة شديدة الخطورة علي الصحة فهي مصنفة من المواد المسببة للسرطان كما انها تسبب العقم عند الذكور وتمثل خطورة علي الجهاز العصبي والكبد".

 

كتب"ارجوكم لا تتركوا زجاجات المياه البلاستيكية فترات طويلة في الشمس او داخل السيارات واحذروا تناول مياه او اي مشروبات من زجاجات او اكواب بلاستيك تعرضت لحرارة شديدة وحفظكم الله جميعا من كل سوء."

 

من جانب أخر  قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن هناك مجموعة من الأخطاء يجب أن نتجنب الوقوع فيها لخطورتها خلالأيام الصيف الحارة ..

 

احذر هذه الأمور في الصيف



1- شرب المياه من زجاجات بلاستيكية ظلت فترات طويلة معرضة لأشعة الشمس.
٢- الجلوس مباشرة بملابس مبللة بالعرق أمام أجهزة التكييف والمراوح.
٣- الاستحمام بمياه ساخنة.
٤- ارتداء ملابس داكنة اللون اثناء الخروج نهارا.
٥- الوقوف فترات طويلة تحت أشعة شمس الظهيرة بدون غطاء الرأس مثل كاب أو برنيطة.
٦- قلة شرب المياه.
٧- ترك زجاجات العطور أو الكحول أو أي بخاخات معطرة بالسيارة أثناء وقوفها  في الشمس.

 

المشي فوائد المشى الدكتور هاني الناظر الأمراض الجلدية تقوية العظام

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