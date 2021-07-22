بوفون يظهر لأول مرة مع بارما منذ عام 2001

ظهر جانلويجي بوفون الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا بقميص بارما في مباراة لأول مرة منذ 7339 يوما.

ورحل بوفون عن صفوف بارما في صفقة قياسية عام 2001 إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو.

وفي الصيف الجاري عاد بوفون مرة أخرى إلى بارما بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

الحارس البالغ 43 عاما شارك أساسيا في مباراة ودية بقميص بارما ضد بوخوم الألماني.

وخسر بارما أمام الفريق الألماني بهدف في الدقيقة 76 سجله رامان شيبساه.

وشارك بوفون في الشوط الأول فقط إذ خاض بارما المبارة بتشكيلين مختلفين على شوطين.

وانضم بوفون إلى بارما بعد نهاية تعاقده مع يوفنتوس، ليكتب عودة بعد غياب دام لـ 21 عاما مع الفريق الذي عرف بداياته.

ويمتد عقد بوفون بقميص بارما حتى صيف 2023.