الأردن.. انخفاض إصابات كورونا النشطة بالمملكة إلى 7779

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 7779 حالة حتى صباح اليوم، الخميس.

ووفق الإيجاز اليومي للوزارة، توفي 9922 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 وفيات أمس، الأربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 762 ألفا و706 حالات، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 745 ألفا و5 حالات شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 192 مليونا و844 ألفا و487 حالة، شفي منها 175 مليونا و361 ألفا و586 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و142 ألفاً و737 شخصا حول العالم.

التزام ضعيف

فى سياق متصل، أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أنه لا يوجد أي التزام بإجراءات الوقاية من قبل المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأشار حجاوي خلال مداخلة عبر صباح المملكة، إلى أن الالتزام ضعيف جدا ولا يتعدى الـ 30 - 40% في العاصمة عمان، قائلا: "الله يستر علينا".

وبين أن جميع الأرقام في الأردن ارتفعت من حيث أعداد الإصابات والنسب.

وتساءل: “هل سنرى انعكاسا لذلك بعد 14 يوما فترة الحضانة؟”، متمنيا أن لا يحدث ذلك، ولكن جميع المؤشرات تدل على أن الرقم سيزيد.

وقال إنه حضر حفلة عرس في إحدى القاعات وشاهد أنه لا يتم تطبيق البروتوكول من حيث التأكد من تلقي المطاعيم، وكذلك في المطاعم يوجد عدد طاولات أكبر من المسموح به، إضافة الى وجود الكثير من التجاوزات في مواقع الأضاحي، وعدم التزام بارتداء الكمامة، موضحا أن حتى الكمامة التي كانت تضع تحت الفم لم نعد نراها.