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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع كلبها…هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

هاندا ارتشيل و كلبها
هاندا ارتشيل و كلبها

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل صورة جديدة لها و ذلك عبر حسابها  الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت هاندا أرتشيل في الصورة مع كلبها مما اثارت اعجاب متابعيها.

 

يشار إلى أن هاندا أرتشيل وكرم بورسين، قدما سويًا مسلسل أنت أطرق بابي، حيث قدمت دور "أيدا "، التي تقع في حب "سركان"، ويقعا في مغامرات كثيرة جدًا بشكل طريف.

 

وعلى الرغم من نفي الثنائي سابقًا لوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما مشيرين إلى أن كل ما يجمعهما هو صداقة بدأت خلال تصويرهما مسلسل  “أنت اطرق بابي” إلا أن الإشارات من رحلة المالديف التي قضاها سويًا تشير إلى عكس ذلك.

 

وبدأت الشكوك تزداد من المتابعين بعد أن نشر أحد المعجبين صورة التقطت لهما عند عودتهما من المالديف وهما يدا بيد في المطار .

 

يذكر ايضا ان كل منهما نشر صورا عبر حساباتهما الخاصة من رحلة المالديف وهو الأمر الذي أثار الجدل و التساؤلات الكثيرة عن سبب سفرهما معا بعد انتهاء المسلسل إن لم يكن بينهما أي علاقة.

 

يذكر أنه بدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل " انت اطرق بابي " و ذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا  كبيرا منذ عرضه.

 

وتشهد أحداث العمل في الموسم الثاني مرور فترة زمنية مدتها خمس سنوات ، كما ظهر في الإعلان الرسمي للعمل، وطفلة تسأل بطلة المسلسل هاندا ارتشيل: "أمي هل هذا أبي ؟"، وهو الأمر الذي أثار الجدل من الجمهور ، حيث ذكر البعض أن إيدا وسيركان سيفترقان وتكون إيدا حامل دون أن تخبره .

 

جدير بالذكر أن مسلسل " أنت أطرق بابي " يتحدث عن قصة إيدا يلديز ، وهي فتاة طموحة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية ، وتطمح بأن تحوز على شهادة هندسة مناظر طبيعية معترف بها في الوسط الهندسي ، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات ، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج ، إلا أن إيدا لا تتوقف في حياتها وتسعى إلى تطويرها رغم ذلك.

هاندا ارتشيل انستجرام مسلسل انت اطرق بابي تركي كرم بورسين الفن

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