إزالة 10 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه جارى تنفيذ حملات ازالة التعديات على جميع الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها في المهد وتطبيق القانون على المخالفين على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قانون البناء.

وشدد محافظ أسيوط على الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم للمخالفين ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين ومن يستغلون فترة الأجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الاضحى المبارك ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .



واشار المحافظ الى ان الأجهزة التفنيذية بالمحافظة نفذت عددا من الإزالات بمراكز وقرى المحافظة حيث تم شن حملة مكبرة بقرى مركز ساحل سليم برئاسة اسامة سحيم رئيس المركز واستهدفت قرية الجمسة وتم ازالة 4 حالات للبناء المخالف وتحرير المحاضر الفورية لاصحابها ، كما نفذ عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح حملة مكبرة استهدفت ازالة 5 حالات تعدى على الاراضى الزراعية بقريتى بنى زيد والفيما وتم تنفيذ الازالة ومنع التعديات فى مهدها وتم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ باقى الاجراءات القانونية وذلك بمشاركة اسامة محمد كامل واشرف فوزى نائبا رئيس مركز ومدينة الفتح ، كما نفذت الاجهزة التنفيذية بمركز الغنايم حملة برئاسة خالد عويس رئيس المركز واستهدفت تنفيذ إزالة فورية لمخالفة تعدى على ارض زراعية بقرية المشايعة قبلى خارج الحيز العمرانى وتم الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة تحت اشراف الوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة حفاظا على الرقعة الزراعية .

كان محافظ أسيوط قد شدد على تكثيف عمل لجان التفتيش والرصد الميداني على مدار اليوم بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة ومسئولي حماية الأراضي لضبط أية تعديات وتطبيق الإزالة الفورية لها في المهد وإعادة الأرض إلى طبيعتها في نفس الوقت وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون بكل قوة ولن تترك المخالفين ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر.

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