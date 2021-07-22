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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعرف أماكن اختبارات قدرات كليات الفنون الجميلة قبل انطلاقها

الفنون الجميلة
الفنون الجميلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.


وأوضحت بيان بأماكن أداء الاختبارات بالنسبة لاختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).
أ‌-(شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي :-

المحافظات
أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك
الإسكندرية – البحيرة – مطروح
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية 
بني سويف- المنيا 
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا 
قنا – أسوان  البحر الأحمر - الأقصر 
كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر 
اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج 
الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط
الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب  سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.
كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة

(ب) :اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي
 

المحافظات
أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم.
كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان
الإسكندرية – البحيرة – مطروح. 
كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية
المنيا - بنى سويف.                                      
كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا
اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر -  الأقصر.
الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط
الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب  سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية 

كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة

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لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم العالى": اختبارات القدرات 7 أغسطس والتقديم إلكترونى

واوضحت أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov علي شبكه الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

الثانوية العامة وزارة التعليم اختبارات القدرات المجلس الاعلى للجامعات الأعلى للجامعات

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