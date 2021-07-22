المكسيك تهين فرنسا برباعية في أولمبياد طوكيو

فاز منتخب المكسيك على نظيره منتخب فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم، الخميس، على ملعب أجينوموتو نيشيجاوكا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من أولمبياد طوكيو 2020.

افتتح ألكسيس فيجا، التسجيل لمنتخب المكسيك في شباك فرنسا في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وأضاف فرانسيسكو كوردوفا الهدف الثاني لمنتخب المكسيك في الدقيقة 55.

وسجل أندري بيير جينياك هدف تقليص الفارق لمنتخب فرنسا في الدقيقة 69، من ركلة جزاء.

وأحرز أوريل انتونا الهدف الثالث لمنتخب المكسيك في الدقيقة 80، ثم سجل إدواردو أجويري الهدف الرابع في شباك فرنسا في الدقيقة 90.

وتضم المجموعة الأولى في أولمبياد طوكيو، كلا من فرنسا والمكسيك واليابان وجنوب أفريقيا.

مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو اليوم الخميس 22 – 7 – 2021



مصر × إسبانيا - الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports المفتوحة المعلق رؤوف خليف. ( انتهت 0 - 0)

نيوزيلندا× كوريا الجنوبية - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3 ( انتهت 1 - 0)

المكسيك × فرنسا - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 2 ( انتهت 4 -1)

ساحل العاج × السعودية - أولمبي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 1

الأرجنتين × إستراليا - أولمبي الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 2

الهندوراس× رومانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

اليابان × جنوب أفريقيا- أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

البرازيل× ألمانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1