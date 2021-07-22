تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات طوال أيام العيد في بيلا.. صور

أعلن مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات ومخلفات الأضاحي بالمدينة وجميع قري المركز طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، أنه تم وضع خطة متكاملة وتوزيع مختلف المعدات للمشاركة في أعمال النظافة خلال أيام العيد لرفع كافة مخلفات القمامة والتراكمات في جميع شوارع وأحياء مركز ومدينة بيلا، تحت إشراف مباشر من نواب رئيس المركز والمدينة.

وأضاف «ساطور»، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا نظَّمت اليوم حملة مكبرة لإزالة كافة المخلفات والأتربة والقمامة بصفة دورية من الشوارع والميادين، ورفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المواطنين، بجانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد رئيس مدينة بيلا، بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة مع ضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول، موجهًا الشكر لجميع عمال النظافة بالمدينة علي جهودهم المبذولة للارتقاء بمستوي النظافة خلال أيام عيد الأضحي المبارك ومواصلة عملهم في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو دون ملل أو كلل.

وأشار «ساطور» إلي أن رؤساء الوحدات القروية بمركز بيلا، قاموا بمتابعة أعمال النظافة اليومية، وتفريغ صناديق القمامة بواسطة معدات الوحدات القروية، بالإضافة إلى استمرار تمهيد الطرق العامة والرئيسية في جميع قرى المركز، وذلك لتوفير البيئة الصحية النظيفة والمظهر الجمالي اللائق للقري.

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