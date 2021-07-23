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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راغب علامة مع أمير كرارة يكشف تفاصيل أول خناقة بينه وبين زوجته.. وكواليس زواجه بعد قصص الحب الفاشلة

راغب علامة
راغب علامة

حل الفنان راغب علامة، ضيفا ببرنامج " سهرانين" والمذاع عبر قناة " أون اي"، للحديث عن اعماله الفنية القادمة كما تطرق للحديث عن حياته الشخصية.

ونرصد لكم ابرز الصريحات خلال التقرير التالي:

راغب علامة يروي تفاصيل أول خناقة مع زوجته
وقال علامة خلال حواره ببرنامج " سهرانين"تقديم الفنان امير كرارة والمذاع عبر قناة " أون"، إن زوجته الآن أصبحت خبيرة في المطبخ وطبخها مميز جدًا، رغم وجود طباخ لديهم إلا أنها أحيانا تدخل المطبخ.


ولا في الأحلام.. قصة زواج راغب علامة بعد 11 عام من لقاء زوجته
وروي علامة قصة زواجه من زوجته بعد 11 عاما من لقائها أول مرة، قائلا:" كنت بغني بالكويت وكانت مع أهلها بالحفلة وعندما قررت الزواج منها عرفت أنها جاءت هي وولديها لالتقاط صورة وأنا قلتلها إنتي طالعه حلوة لمين لبابا وألا لماما قالت للاتنين قلتلها سلمي على الاتنين"


راغب علامة يحكي بداياته مع الفن والغناء.. وحقيقة مساعدة وديع الصافي في مشواره الفني
وتابع علامة خلال حواره ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة والمذاع عبر قناة " أون"،: "أول بلد سافرت إليها وعملت بها حفلة كانت قبرص ولم أتقاض فيها أي مقابل".


راغب علامة عن علاقته بأولاده: ينحازون دائما لوالدتهم
وأردف: "لؤي وخالد علاقتي بهم قريبة للغاية أشبه بالأصدقاء، حتي ولو أحدهم وقع في قصة حب يطلعني عليها بشكل كامل، ولكنهم يتعلقون بوالدتهم بشكل كبير كونها المرأة الوحيدة داخل البيت.

راغب علامة يروي تفاصيل تعاونه مع حسن أبو السعود في بداية حياته
وتحدث علامة، عن تفاصيل أغنية آسف حبيبتي وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان حسن ابو السعود.

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راغب علامة : أعشق البطاطس المحمرة.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، إنه عندما أحصل على الطعام أفضل ألا يكون ابني خالد معي، مؤكدا أنني أعشق البطاطس المحمرة وابني يرفض ذلك.

 

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج سهرانين، أنني أحب آكل ساندوتش به عيش سخن مع بطاطس محمرة مع طماطم وزيت الزيتون ومقدرش أكلها إلا لو خالد مش موجود".

 

قال الفنان راغب علامة “لدي ذكريات رائعة خلال طفولتي” مؤكدا “كنا 8 أبناء 5 أولاد و 3 بنات وكنا نعيش في منزل به غرفتان فقط، منهما غرفة لوالدى ووالدتى، وغرفة أخرى لنا”.

 

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج “سهرانين” عبر فضائية “أون”، أنه كان هناك بركة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجودهم الآن في حياة فارهة إلا أن "لمة العائلة  كان لها طعم مختلف".

 

وتابع الفنان راغب علامة أن ابني خالد لم يتحدث إليّ إطلاقا عن دخوله مجال الفن، مؤكدا أنه لديه شركة طبية.

الفنان راغب علامة برنامج سهرانين سهرانين الفنان امير كرارة وديع الصافي حسن ابو السعود

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