بايدن: العقوبات الأمريكية على كوبا هي مجرد بداية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، إن عقوبات بلاده ضد وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وإحدى هيئات وزارة الداخلية في البلاد؛ هي مجرد بداية عمل الولايات المتحدة لفرض قيود على المسؤولين عن قمع مواطني كوبا.

وجاء في تصريح بايدن، الذي نشره المكتب الصحفي التابع للبيت الأبيض: "فرضت إدارتي اليوم عقوبات جديدة تستهدف عناصر نظام كوبا المسؤولين عن الاضطهاد - قائد الجيش الكوبي ووزارة الداخلية الكوبية - لمقاضاتهم على تلك الأعمال".

وأضاف الرئيس الأمريكي "هذه مجرد البداية، وستواصل الولايات المتحدة القيام بذلك ومعاقبة كوبا هذه ليست سوى البداية. وستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي".

وأشار بايدن، إلى أن الولايات المتحدة تراجع سياستها تجاه كوبا لتحديد كيفية تحقيق أقصى قدر من الدعم لشعب كوبا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وإحدى هيئات وزارة الداخلية في كوبا بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي.

وتتضمن العقوبات الأمريكية على كوبا حظرا على الدخول إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول خاصة بالأشخاص الخاضعين للقيود.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات على ممثلي السلطات الكوبية المسؤولين عن قمع الاحتجاجات التي وقعت في كوبا يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

وطالب المحتجون في هذه التظاهرات بـ"انتخابات حرة" وحل المشكلات الاجتماعية، فيما نظم أنصار حكومة كوبا مسيرات خاصة بعد دعوة الرئيس للنزول إلى الشوارع.

وقالت لطات إن الولايات المتحدة تقف وراء الاحتجاجات في كوبا؛ ونفت واشنطن هذه الكلمات ووصفتها بأنها "خطأ فادح"، مضيفة أن الاحتجاجات في كوبا ستؤثر على سياسة الولايات المتحدة تجاه هذا البلد.