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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة 23 يوليو أحدثت نقلة موضوعية لواقع الشعب المصري

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بالنواب

هنأ النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وشعب مصر العظيم ، بالكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو ، مؤكدا أن ثورة 30 يونيه جاءت امتداداً  لأهداف ثورة 23 يوليو المجيدة ، لاستكمال مسيرتها الوطنية المشرقة لتشهد مصر بقيادة الرئيس  السيسى نهضة تنموية غير مسبوقة ، ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات ، لتوفير حياة كريمة وآدمية ، تليق وكرامة المواطن المصرى .

وأكد" يحيي"  فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”  أن ثورة 23 يوليو كانت علامة فارقة فى تاريخ المصري الحديث، حيث استطاعت أن تحدث تغييرا جذريا على مستوى الشرق الأوسط ، و كانت شاهدا تاريخيا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وأعوانه، وهو ما ظهر جليا في مساندة الشعب لثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 للقضاء على الاستعمار والحكم الملكي الفاسد وهو ما تم بالفعل بفضل إرادة القوات المسلحة والشعب المصري.

 

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انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

 

مبادئ ثورة 23 يوليو 

 

وأشار أمين قوى عاملة النواب إلى أن ثورة 23 يوليو كانت بمثابة مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث استطاعت أن تشكل بمبادئها معالم فاصلة فى مسيرة تطور الشعب المصرى، وأحدثت نقلة موضوعية لواقعه، قفزت به إلى مشارف عصر جديد فغيرت أوضاع مصر الإجتماعية ، الإقتصادية ، و السياسية  تغييرا جذريا، حيث القضاء على الإقطاع،  الاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال ، وتجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، ورفع عزتها وكرامتها عاليا.

ولفت “ يحيي ” إلى أن مبادئ الثورة الـ 5 ، والتى كان أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الأراضي على الفلاحين ، لا تقل أهمية عن أهداف ثورة 30 يونيو، وما شاهدناه من تطورات وإنجازات لمسها كل مواطن مصري على أرض الواقع ، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي استطاعت أن تحدث عدالة حقيقية ، وأولى الأسر الفقيرة ، والأكثر احتياجا عناية بالغة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والتى أحدثت نقلة نوعية فى تاريخ المواطن المصري الحديث.

و تهل علينا اليوم  الذكرى 69 لثورة 23 يوليو 1952، والتي أطاحت بحكم الملك فاروق في مصر، والمعروفة بـ "ثورة الضباط الأحرار".

 

 

 

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