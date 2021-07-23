3 حيل للتخلص من مشكلة انسداد الأنف

يمكن أن يكون انسداد الأنف مزعجًا و يعتقد الكثير من الأشخاص أن انسداد الأنف هو نتيجة الإفراط في المخاط في الممرات الأنفية، ومع ذلك فإن انسداد الأنف ناتج في الواقع عن التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، عادة ما تحدث هذه الأوعية المتهيجة بسبب الزكام أو الأنفلونزا أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

علاجات منزلية لـ انسداد الأنف

لذا كشف موقع healthline، عن بعض النصائح و الحيل التي تساعدك في التخلص من مشكلة انسداد الأنف ...

-الاستحمام بالماء الدافئ

هل سبق أن عانيت من انسداد في الأنف ووجدت أنه يمكنك التنفس بشكل أفضل بعد الاستحمام بماء ساخن؟ هناك سبب وجيه لذلك، يساعد البخار الناتج عن الاستحمام على تليين المخاط في أنفك وتقليل الالتهاب، يمكن أن يساعد الاستحمام بماء ساخن تنفسك على العودة إلى طبيعته ، على الأقل لفترة قصيرة.

يمكنك الحصول على نفس التأثير عن طريق استنشاق البخار من الماء الساخن في الحوض.

وإليك الطريقة: قم بتشغيل الماء الساخن في حوض الحمام، بمجرد أن تصبح درجة الحرارة مناسبة ، ضع منشفة فوق رأسك وضع رأسك فوق الحوض، اسمح للبخار بالتراكم وخذ نفسًا عميقًا، احرصي على عدم حرق وجهك بالماء الساخن أو البخار.

- استخدم بخاخ محلول ملحي

خذ الترطيب خطوة أخرى مع محلول ملحي ، يمكن أن يؤدي استخدام رذاذ محلول ملحي للأنف إلى زيادة الرطوبة في أنفك، يساعد الرذاذ على ترقيق المخاط في الممرات الأنفية، هذا يقلل من التهاب الأوعية الدموية ويساعد على تفريغ السوائل من أنفك، تتوفر العديد من بخاخات المحلول الملحي بدون وصفة طبية.

تتضمن بعض رشاشات المحلول الملحي أيضًا أدوية مزيلة للاحتقان، تحدث إلى طبيبك قبل البدء في استخدام بخاخات المحلول الملحي مع مزيلات الاحتقان، قد تزيد هذه الأدوية من سوء الاحتقان إذا تم استخدامها لأكثر من ثلاثة أيام، يمكن أن تسبب أيضًا آثارًا جانبية عند استخدامها مع أدوية أخرى.

- استخدم ضمادة دافئة

قد يساعد الضغط الدافئ على فك انسداد الأنف عن طريق فتح الممرات الأنفية من الخارج، لعمل كمادة دافئة ، قم أولاً بنقع منشفة في ماء دافئ، قم بعصر الماء من المنشفة ثم قم بطيها وضعها على أنفك وجبينك، يمكن أن يوفر الدفء الراحة من أي ألم ويساعد في تخفيف الالتهاب في الخياشيم، كرر هذا كلما لزم الأمر.