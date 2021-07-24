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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جابر خواطر البسطاء.. موافق إنسانية لـ السيسي في العلمين

صدى البلد

مواقف إنسانية لا تنتهي ينفاجئ بها المصريون دائما من الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدل على رغبته في رفع المعاناة عن كاهلهم وإحساسه بمشكلاتهم. 

شاهد الفيديو:

مواقف إنسانية لـ السيسي

جبر الخواطر

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقود دراجته بمنطقة العلمين.


والتقى الرئيس السيسي بأحد الأسر المصرية، ودار حوار بين الرئيس السيسي والأسرة، و بدأ الرئيس بالتعرف علي أسماء الأسرة ، وسؤال الأب عن مسكنه ووظيفته، وقال الأب أنا من القليوبية وأعمل هنا في العمليين، وبسؤال الرئيس السيسي عن راتبه رد قائلاً "الحمد لله".


وسأل الرئيس السيسي، أبناء الأب عن طموحاتهم وأحلامهم، وأعجب الرئيس بتفكير الأطفال و طموحاتهم نحو المستقبل، فيما رد الوالد “ربنا يخليك لينا ياريس، ربنا يطولنا فى عمرك”، وفي نهاية الفيديو قال الرئيس السيسي للأب "الإيد الشقيانة ديه يد فيها البركة".


داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي طفلة خلال جولته بالدراجة في مدينة العلمين الجديدة، عندما كان يتحدث مع والدها، قائلا لها "بتذاكري وتاكلي كويس ولا لأ".


وكان الرئيس السيسي قد تجول في شوارع مدينة العلمين الجديدة فجرًا بالدراجة، وخلال الجولة دار  أيضا حديث بين الرئيس السيسي وعسكري مرور من محافظة المنوفية، حيث قال الرئيس: "خليك دوغري يا أيمن المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه.. ليرد الشاب ضاحكاً علي الرئيس قائلاً: أنا والدي من المنوفية ومولود هناك بس انا مولود في العامرية بالإسكندرية".
وتابع العسكري: "أنا عندي ٢٩ سنة وعندي مكتبة مأجرها ب٣٠٠ جنيه.. بس انا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت".
ورد عليه الرئيس السيسي: "أنت لسه صغير وان شاء الله تخلص الجيش في شهر أبريل القادم، وسأله السيسي: لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة اكبر منها تبقي بكام في الشهر؟ .
فرد عليه الشاب: هيبقي ايجارها بحوالي ٣ آلاف جنيه في الشهر ياريس بس هتبقي في مكان كويس وتكسب أكتر لان المكتبة اللي انا واخدها دلوقتي دي بـ٣٠٠ جنيه في الشهر والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر، ليرد عليه الرئيس السيسي: "عيب هزعل منك  وأقولك أنا اطحن نفسي ومكلوش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقي جامد وقوي".
ولمزيد من التفاصيل حول موافق إنسانية لـ السيسي في العالمين شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

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