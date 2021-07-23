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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تحدد تاريخ حدث Galaxy Unpacked 2021.. وهذه هي الأجهزة القادمة

منتجات سامسونج
منتجات سامسونج

حددت شركة سامسونج Samsung، رسميا موعد حدث Galaxy Unpacked لهذا العام، والمقرر إقامته في 11 أغسطس  القادم، في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تخطط شركة سامسونج لإقامة الحدث افتراضيا عبر الإنترنت، وسيتم بثه مباشرة عبر موقع الشركة على الويب Samsung.com.

 

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وتعتزم شركة سامسونج الإعلان أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي القادمة المسماة Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، والتي ظهرت حولها الكثير من التسريبات خلال الأشهر الماضية.

وبالإضافة إلى هواتفها المطوية، ستعلن سامسونج عن مجموعة أخرى من الأجهزة الذكية، من بينها ساعة Galaxy Watch 4 الذكية والجيل الثاني من سماعات  Galaxy Buds 2 اللاسلكية.

نستعرض إليك فيما يلي بعض التفاصيل عن منتجات سامسونج التي سيتم الإعلان عنها خلال حدث Galaxy Unpacked القادم:

1. هاتف Galaxy Z Flip 3:

وفقا للتسريبات السابقة، سيأتي هاتف Galaxy Z Flip 3 بشاشة من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وسينطلق الهاتف القابل للطي بحواف نحيفة، محمى بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass من جميع الجهات.

وسيحتوى هاتف Galaxy Z Flip 3  القابل للطي من سامسونج على بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، وسيأتى الهاتف ب 8 ألوان هم :  الأبيض والأزرق الداكن والوردي والرمادي والبنفسجي والأخضر والأسود والبيج.

وسيعمل هاتف Galaxy Z Fold3، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، من شركة كوالكوم الأمريكية  مع نظام تشغيل أندرويد 11، وهو يعتبر أرخص هاتف قابل للطي قادم من سامسونج حيث سيصدر بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالى 19 ألف جنيه مصري).


2. هاتف Galaxy Z Fold 3:

سيضم هاتف Galaxy Z Fold 3 شاشة من نوع Super AMOLED  بتصميم Infinity-O، بقياس 6.2 بوصة وشاشة داخلية Super AMOLED قابلة للطي بقياس 7.5 بوصة، كلاهما يدعمان معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا في الثانية.

وسيتم تشغيل هاتف Galaxy Z Fold 3 بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف Galaxy Z Fold 3، على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، بتقنية أسفل الشاشة، وستكون تحت الشاشة الداخلية القابلة للطي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تأتي بدقة 10 ميجابكسل على شاشة الغطاء، وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا 12 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل أيضا.

وسيحزم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ومن المتوقع، أن يكون هذا أرخص هواتف سامسونج المطوية بنسبة 20 % من سابقه Galaxy Z Fold 2.

3. ساعة Galaxy Watch 4:

ستعمل ساعة سامسونج الذكية القادمة بنظام التشغيل Wear OS 3.0، الذي يتميز بأداء أسرع، وواجهة مستخدم أكثر سلاسة،  وعمر بطارية محسّن، وستنطلق ساعة Galaxy Watch4 الذكية، بقياسين 40 و 44 ملليمتر، ومن المتوقع أن تتوفر مقابل سعر يتراوح من 350 إلى 370 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و700 جنيه مصري)، للإصدار الأصغر.
ومن المحتمل يأتي الإصدار الأكبر حجما  بسعر يتراوح بين 380 إلى 400 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري)، كلاهما سيتوفر بخمسة خيارات لونية هي الأسود والأخضر والوردي والفضي والأبيض.

Galaxy Wearable app updated ahead of Galaxy Buds 2, Watch 4 launch - SamMobile
ساعة سامسونج الذكية

5. ساعة Galaxy Watch 4 Classic:

من المقرر أن تتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بحجمين هما 42 و 46 مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر بين 470 إلى 500 دولار، بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح بين 500 إلى 530 دولارا، وتتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والأبيض.


6. سماعات Galaxy Buds 2:

تأتي سماعة Galaxy Buds 2 بمعايير AKG الصوتية، كما تتميز برأس للسماعة من السيليكون لدعم إلغاء الضوضاء، وتتضمن كل جهة من السماعة 2 من الميكروفونات في الجهة الخارجية، بينما يضم الجزء الداخلي من تصميم السماعة موصلات الشحن، وأجهزة استشعار لإدراك ارتداء المستخدم للسماعة اللاسلكية.

وتشمل خيارات الألوان الجديدة لسماعة Samsung Galaxy Buds 2 الرمادي والأخضر والبنفسجي والأصفر والأسود والأبيض، معظم الألوان نفسها التي سيأتي بها هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي.

Samsung Galaxy Buds 2 leaked color options from Samsung app
سامسونج Galaxy Unpacked Galaxy Watch 4 alaxy Z Flip 3 Galaxy Buds 2

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