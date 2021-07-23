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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شؤون الحرمين تعلن نجاح المرحلة الأخيرة من خطتها لـ موسم الحج 2021

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1442، وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج الحجاج إلى الحرم المكي الشريف، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك.

وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حسني حيدر أن الرئاسة وبتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نفذت بنجاح الخطة التشغيلية ومحاورها لموسم الحج المتضمنة تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة تلبي جميع المعايير الدولية في مكافحة العدوى، وتسخير "الروبورتات" والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم وتوزيع مياه زمزم وإجابة السائلين في المسائل الشرعية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح حيدر أن الرئاسة خلال الموسم الاستثنائي تعاضدت وتكاتفت مع الجهات المعنية كافة؛ لتسهيل إجراءات ومناسك الحج لضيوف الرحمن، وتكثيف الإجراءات الاحترازية بما حقق -بفضل الله- عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الحجاج والعاملين.

وأفاد حيدر بأن الرئاسة عملت من خلال مشروع قياس رضا قاصدي الحرمين الشريفين عن الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف التحسين المستمر للمنظومة الخدمية والصحية بالمسجد الحرام، وذلك عبر ألواح مجهزة بخاصية الترميز الإلكتروني داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الموظفين في الأماكن المخصصة للدخول والخروج للترحيب بالحجاج وتوديعهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.

وأوضح حيدر أن خطة الرئاسة شملت الشروع في الاستعداد للموسم القادم من خلال تحليل التقارير الواردة من الوكالات الميدانية ودراسة استطلاعات الرأي من الحجاج والمقترحات النيرة وتعزيز الإيجابيات المحققة لمضاعفة الإنجازات، ومعالجة التحديات ووضع الحلول العملية والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة في حين الوفادة لقاصدي الحرمين الشريفين.
 

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