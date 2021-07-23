خلال أيام.. لبنان تستورد مليون طن مازوت من العراق

كشف وزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية، عن اعتزام بلاده استيراد مليون طن من وقود الديزل (مازوت) من العراق خلال أيام.



وبحسب وسائل إعلام لبنانية ؛ فقد أشار وزير السياحة اللبناني إلى أن شح الوقود "يؤثر بقوة" على القطاع السياحي في بلاده.





وبين وزير السياحة اللبناني ، في تصريح للصحفيين عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة شرق بيروت، الجمعة، إنه أطلعه على مشكلة انقطاع الكهرباء وتأثيرها على القطاع السياحي.



واوضح أن لبنان "يعاني مشكلة في تأمين الوقود والكهرباء على مستوى البلد بأسره، ما يؤثر بقوة على القطاع السياحي سواء على الفنادق أو المطاعم".



وكشف النقاب عن توجه وزير الطاقة ريمون غجر مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى العراق، الجمعة، لتوقيع "اتفاق لاستيراد مليون طن من وقود المازوت، توفر حلا لأزمة الكهرباء في لبنان".



وفي السياق، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن إبراهيم قوله، إنه "سيتم السبت توقيع عقد مع العراق لاستيراد المازوت"، مضيفا أن هذه الاتفاقية "ستسمح بوصول الوقود لتوليد الكهرباء إلى لبنان بين فترة أسبوع أو 10 أيام".



ويشار الي ان لبنان يعاني منذ أكثر من شهرين نقصاً حاداً في الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده.

وتسبب ذلك بازدياد ساعات انقطاع الكهرباء، ما دفع بقطاعات حيوية إلى التحذير من خروجها عن الخدمة، كالمخابز والأفران والمستشفيات وغيرها.



ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.