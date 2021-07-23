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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى في مصر بعد ارتفاعها أمس بنحو 3 جنيهات بختام التعاملات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 790 جنيها مقابل 787 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى

وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلى فئة 903 جنيهات مقابل 900 جنيها، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى ما بين 677 و680 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب ما بين 789 و791 جنيها كأعلى سعر، وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 527 و531 جنيها.


أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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