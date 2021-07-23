بعد غرق 6 أشخاص..الإسكندرية ترفع الراية الحمراء بالشواطئ وتحذر: الوضع خطير .. فيديو

رفعت الاسكندرية درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ واتخاذ إجراءات صارمة مع مستأجري الشواطىء خلال فترات إرتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، للحفاظ علي أرواح المصطافين، وذلك بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من إرتفاع الأمواج.

أهابت محافظة الإسكندرية بالمصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

يأتي هذا بعدما شهد شاطئ شهر العسل بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية غرق ثلاثة، بينهم طفل، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

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وتواصل قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية، عملية البحث عن الغرقى.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الاسكندرية، إخطارًا يفيد بغرق ثلاث غرقى لرجل وامرأة وطفل وجميعهم من أسرة واحدة بشاطئ شهر العسل بمنطقة البيطاش، خلال نزولهم لمياه البحر ليلا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية للبحث عن الغرقى في مياه البحر.

وقد شهد شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل غرب الاسكندرية، اليوم الخميس، غرق شاب خلال السباحة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

كما شهد شاطئ الهانوفيل، غرب الإسكندرية، غرق طفل عمره 9 سنوات، وسط محاولات من رجال الإنقاذ، وغواصي الخير لانتشال الجثامين.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، غواص من مجموعة غواصين الخير، إن قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من غواصين بدأوا في البحث عن جثامين الغرقى، مع وجود صعوبات بسبب سرعة الرياح.

وأضاف أن الغريق لشاب اسمه مصعب سامي سيد الشيخ السن 25 سنة من حلوان، والثاني لطفل اسمه زياد أحمد إبراهيم النجار، 9 سنوات.

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الاسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيراً للمواطنين من خطورة النزول للمياه البحر. وتم التشديد علي رفع درجة الاستعداد لدي عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد الغطاسين، مع عدم تشغيل البدالات نهائياً.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمعدات الجيت سكى للمساعدة فى عمليات الإنقاذ السريع، وكذلك المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.

واجتمع جمال بعدد من مستأجري شواطئ العجمي للتنبيه بإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرا لارتفاع الأمواج، والتشديد علي منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.