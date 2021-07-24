تراجع كبير في أسعار الذهب.. عيار 21 ينخفض 30 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بنحو 30 جنيها من أعلى مستوياتها أول يونيو الماضي، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم السبت 24 يوليو 2021 مستوى 787 جنيها مقابل 818.5 جنيه أول يونيو أعلى مستوى في 5 أشهر آنذاك.

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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بعد ارتفاعها أمس بنحو 3 جنيهات بختام التعاملات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 790 جنيها مقابل 787 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت

وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلى فئة 903 جنيهات مقابل 900 جنيها، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى ما بين 677 و680 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب ما بين 789 و791 جنيها كأعلى سعر، وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 527 و531 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.