عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

30 يوليو .. محمد حماقى يحيي حفلات صيف الشرقية بالسعودية

صدى البلد

يستعد الفنان محمد حماقى لإحياء حفل غنائي ضمن موسم صيف الشرقية بالسعودية يوم 30 يوليو من الشهر الجارى .

يذكر أن النجم المصري محمد حماقي  قدم  ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، حيث أثنى حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل.

 

افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد اسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله.

ومن مفاجآت الحفل أن حماقي غنى باللهجة الخليجية كما أعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.

أغنية جديدة

 ويستعد حماقي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا نسيم” وهي الأغنية الأولى في البومه المقبل ومن المفترض طرح الأغنية الشهر المقبل.

أغنية “يا نسيم” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

يذكر أن  حماقي، أثار حالة من الجدل بعد اعتذاره عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

سيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال.

txt

مبروك علينا.. محمد حماقي يحتفل بتتويج الأهلي بالعاشرة

txt

محمد حماقي يؤدي مناسك العمرة بعد نجاح حفلته في جدة

محمد حماقي مناسك العمرة نجوم التسعينات Jeddah Super Dome السعودية

ترشيحاتنا

العراق .. مستشار الأمن القومي يوجه رسالة لإدارة بايدن بشأن التواجد الأمريكي

12 اختصاصا لـ لجنة الإعلام والآثار بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها

لا يعرفه كثيرون .. فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر

تمديد حالة الطوارئ بتونس.. قيس سعيد يصدر قرارات عاجلة بشأن مكافحة كورونا

كالأفلام.. تاجر مخدرات يقفز من أعلى منزل هربا من الشرطة|فيديو

نجوم الفن يفتحون النار على إيمان البحر درويش .. أزمات لا تنتهى أبرزها مع أنغام وشيرين وعلى الحجار .. ومتحدث النقابة: مشطوب منذ سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

بصحة جيدة .. رامي رضوان ينفي شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

شاهد.. اعتداء أصحاب محل كباب بوحشية على زبون وسط الطريق

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

فيديو

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. موافق إنسانية لـ السيسي في العلمين

فيديو جراف.. انجازات متواصلة.. نور الشربيني وعلى فرج أبطال شيكاغو للإسكواش

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ