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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وسط ترقب وقلق.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان الفيزياء بالمدارس.. فيديو

صدى البلد

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 ، امتحان الفيزياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين يؤدوا امتحان الفيزياء اليوم عدد 392 ألف 863 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية ، ويستمر زمن امتحان الفيزياء من 10 صباحا لـ1 ظهرا.

ورصدت عدسة صدى البلد لحظة توافد طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، على المدارس في أنحاء متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، وتواجد عدد من أولياء الأمور لدعم أبنائهم قبل الدخول للجان.

وتتبع جميع المدارس إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، من ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والمرور من البوابات المعقمة.

كما يتم تأمين المدارس بشكل جيد، وسط انتشار أمني كبير، والحرص على توافر عربية إسعاف مجهزة أمام كل مدرسة، لتوفير التدابير اللازمة حال حدوث أي مشاكل طارئة.

تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الإلكترونية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان
المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

أخبار الثانوية العامة اختبارات الثانوية العامة الفيزياء الشعبة العلمية امتحان الفيزياء

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