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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

علم “صدى البلد” تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد شائعات عن وفاتها وهو الأمر الذي نفاه زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان .

شاهد الفيديو:


الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

وتعاني دلال عبد العزيز  نقصًا في الأكسجين وهو ما أدى إلى تليف الرئة لديها ، ويعمل الأطباء على ضبط معدل الأكسجين في الدم على أمل أن يحدث تطور للحالة ".

كما كشف مصدر طبي لصدى البلد أن وجود دلال عبد العزيز في المستشفى لفترة طويلة قد يؤثر على نفسيتها أو يجعلها تشعر باكتئاب ".

حقيقة وفاة الفنان محمد السعدني

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنان محمد السعدني الذي تصدر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات حول وفاته بسبب تشابه الأسماء بينه وبين رجل الأعمال الذي توفي أمس ويحمل نفس الاسم. 
البداية جاءت حينما أعلنت الفنانة وفاء عامر، وفاة رجل الاعمال محمد السعدني، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الفيس بوك"، إذ كتبت، عبر حسابها: «الأخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله ربنا يصبر أسرته». 
ونفى الفنان إيهاب فهمي، وفاة الفنان الشاب محمد السعدني، حيث تداول رواد السوشيال ميديا خبر وفاته بالخطأ عن طريق تشابه أسماء.
قال إيهاب فهمي، في تصريح لـ صدى البلد : «ده رجل اعمال اللي اتوفى اسمه محمد السعدني وهو تشابه أسماء .. الفنان محمد السعدني بخير».
ولمزيد من التفاصيل حول شائعات تطارد الفنانين شاهد الفيديو التالي..
 

شاهد الفيديو:

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