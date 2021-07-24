حملات مكثفة بقنا لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة بعد زيادة البنزين

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، استمرار حملات المتابعة اليومية لمحطات الوقود وجميع مواقف سيارات الأجرة و السرفيس بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للوقود ، و التأكد من توافر جميع المواد البترولية و عدم وجود مخالفات.

ووجه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة اليومية المستمرة مع مديرية التموين و الأجهزة الأمنية ، و إدارة المرور ، و إدارة المواقف التابعة للمحافظة.

وأوضح الداودي ، بأنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا ١٥٥٤١ و ٠٩٦٣٣٣٧٢٩١ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية و الخارجية، و ذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية بتكثيف الحملات على جميع محطات الوقود و مواقف السيارات و السرفيس و التعامل بحسم مع أي مخالفة و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وتابع محافظ قنا ، كما شنت جميع الوحدات المحلية ، حملات رقابية لملاحقة المخالفين من السائقين باستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب ، و كذلك متابعة إجراءات الانتهاء من جرد المخزون وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات ، ومراقبة كافة مقادير المواد البترولية والزيوت المعدنية و البوتاجاز الواردة و المنصرفة.