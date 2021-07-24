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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة بقنا لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة بعد زيادة البنزين

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، استمرار حملات المتابعة اليومية لمحطات الوقود وجميع مواقف سيارات الأجرة و السرفيس بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للوقود ، و التأكد من توافر جميع المواد البترولية و عدم وجود مخالفات.

ووجه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة اليومية المستمرة مع مديرية التموين و الأجهزة الأمنية ، و إدارة المرور ، و إدارة المواقف التابعة للمحافظة.

 

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وأوضح الداودي ، بأنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا ١٥٥٤١ و ٠٩٦٣٣٣٧٢٩١ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية و الخارجية، و ذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن الحملات تأتى تنفيذاً  لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية بتكثيف الحملات على جميع محطات الوقود و مواقف السيارات و السرفيس و التعامل بحسم مع أي مخالفة و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وتابع محافظ قنا ، كما شنت جميع الوحدات المحلية ، حملات رقابية لملاحقة المخالفين من السائقين باستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب ، و كذلك متابعة إجراءات الانتهاء من جرد المخزون وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات ، ومراقبة كافة مقادير المواد البترولية والزيوت المعدنية و البوتاجاز الواردة و المنصرفة.  

محطات المواد البترولية قنا مخالفات الوقود حملات

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