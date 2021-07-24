مصرع 3 أشقاء و إصابة والدهم بتسمم فى قنا

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم، و أصيب والدهم بحالة تسمم، فى قرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط ، شمال قنا .

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة فرشوط ، يفيد بمصرع أميرة رأفت جلال ٨ أعوام و شقيقيها آدم ٩ أعوام، و أمير ٧ أعوام، وإصابة والدهم ٣٥ عاما، بعد الاشتباه بإصابتهم بحالات تسمم.

جرى نقل الجثث و المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزى و إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بـ فرشوط ، جهودها لكشف ملابسات الوفاة للأطفال الثلاثة ومعرفة سبب الإصابة و الوفاة.

فيما تداول بعض الأهالى بـ فرشوط أنباء عن تناول الضحايا و والدهم عصير قبل إصابتهم و وفاتهم.