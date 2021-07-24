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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشقاء و إصابة والدهم بتسمم فى قنا

صدى البلد

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم، و أصيب والدهم بحالة تسمم، فى قرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط ، شمال قنا .

 

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة فرشوط ، يفيد بمصرع أميرة رأفت جلال  ٨ أعوام و شقيقيها  آدم ٩ أعوام، و أمير ٧ أعوام، وإصابة والدهم ٣٥ عاما، بعد الاشتباه بإصابتهم بحالات تسمم.

 

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جرى نقل الجثث و المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزى و إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

 

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بـ فرشوط ، جهودها لكشف ملابسات الوفاة للأطفال الثلاثة ومعرفة سبب الإصابة و الوفاة.

 

فيما تداول بعض الأهالى بـ فرشوط أنباء عن تناول الضحايا و والدهم عصير قبل إصابتهم و وفاتهم.

 

 

قنا فرشوط أطفال 3 أطفال كوم البيجا تسمم عصير

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