سفير مصر بكندا: إضاءة شلالات نياجرا بألوان العلم دليل على قوة علاقة البلدين

قال أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، إن إضاءة شلالات نياجرا الكندية بألوان العلم المصري بمناسبة ذكرى 23 يوليو دليل على أهمية وقوة العلاقة بين البلدين، لافتًا إلى أنه دليل على ثقل الجالية المصرية بكندا.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن شلالات نياجرا مقصد سياحي يزوره الملايين كل عام، موضحًا أن إضاءتها بأعلام الدول الأخرى صفة استثنائية للدول ذات العلاقة الخاصة على المستوى الثنائي مع كندا.

ولفت أبو زيد إلى أن إضاءة الشلالات بألوان العلم نوع من الاعتراف بالعلاقة مع هذه الدولة وتأثيرها في المجتمع الكندي، مشيرًا إلى اشتراك عدد كبير من أبناء الجالية في هذا الحدث.

وعن العلاقات بين البلدين، أوضح أبو زيد أن الاستثمارات بين البلدين زادت خلال الفترة الأخيرة، مستشهدًا بمشروع المونوريل الكندي الذي من المقرر أن يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار أبو زيد إلى وجود استثمارات متزايدة في قطاع الذهب والتعدين، فضلًا عن التطور الكبير الذي يشهده المجال العلمي والتكنولوجي، خلال الفترة الأخيرة، قائلًا إن هناك اتفاقيات بين وزارة الاتصالات والجامعات الكندية لحصول أكثر من 200 طالب مصري على درجة الماجستير في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها.

وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمصر اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو، وبتنظيم من سفارة مصر فى كندا، سوف يتم إضاءة شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصرى، و ذلك للعام الثانى على التوالى، في تمام الساعة 4 فجر يوم السبت الموافق ٢٤ يوليو بتوقيت مصر، العاشرة مساء اليوم ٢٣ يوليو بتوقيت مدينة تورونتو.



ودعت سفارة جمهورية مصر العربية فى أوتاوا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أعضاء الجالية المصرية فى كندا بالمشاركة في تلك اللحظة الفريدة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة بالتقاط صور تذكارية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة المصرية لنشرها علي صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.