أمن قنا يكثف الجهود لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال بتسمم غذائي



تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات وفاة ٣ أطفال أشقاء ، عقب تناولهم عصير معلبات بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط .

جرى نقل الجثث إلى مستشفى فرشوط المركزى، و إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثث و إصدار تصاريح الدفن.





وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة فرشوط ، يفيد بمصرع أميرة رأفت جلال ٨ أعوام و شقيقيها آدم ٩ أعوام، و أمير ٧ أعوام، و إصابة و الدهم ٣٥ عاما، بعد الاشتباه بإصابتهم بحالات تسمم.

و أكد أهالى الأطفال، خلال أقوالهم الأولية، أن عصير معلبات وراء إصاباتهم بالتسمم و الوفاة بعد ذلك.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت نيابة فرشوط لمباشرة التحقيقات.