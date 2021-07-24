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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن قنا يكثف الجهود لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال بتسمم غذائي

مصرع ٣ أشقاء عقب
مصرع ٣ أشقاء عقب تناولهم عصير بقنا

 


تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات وفاة ٣ أطفال أشقاء ، عقب تناولهم عصير معلبات بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط .

 

جرى نقل الجثث إلى مستشفى فرشوط المركزى، و إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثث و إصدار تصاريح الدفن.

 

مصرع 3 أشقاء و إصابة والدهم بتسمم فى قنا

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وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة فرشوط ، يفيد بمصرع أميرة رأفت جلال  ٨ أعوام و شقيقيها آدم ٩ أعوام، و أمير ٧ أعوام، و إصابة و الدهم ٣٥ عاما، بعد الاشتباه بإصابتهم بحالات تسمم.

 

و أكد أهالى الأطفال، خلال أقوالهم الأولية، أن عصير معلبات وراء إصاباتهم بالتسمم و الوفاة بعد ذلك.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت نيابة فرشوط لمباشرة التحقيقات.

 

قنا فرشوط عصير وفاة ٣ أطفال أطفال كوم البيجا

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