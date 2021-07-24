عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكثر دموية.. مقتل 6 جنود وإصابة 4 آخرين في هجوم مسلح شمال الكاميرون

مقتل 6 جنود في هجوم
مقتل 6 جنود في هجوم مسلح شمال الكاميرون

أفادت وسائل إعلام حكومية في الكاميرون، السبت، بمصرع 6 جنود وإصابة 4 آخرين، في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش في أقصى شمال البلاد.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون التي تقاتل إلى جانب نيجيريا وتشاد جماعة بوكو حرام، ومقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال لازار ندونجو، وهو مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال إن "مجموعة كبيرة هاجمت موقع الجيش، في ساجمي فجر السبت.. كانوا على متن مركبات ودراجات نارية وبعضهم كان مترجلاً".

ماكرون يطالب إسرائيل بتقديم توضيحات بعد فضيحة بيجاسوس

تطور عسكري خطير.. السودان يغلق معبره الحدودي مع إثيوبيا

وأكد التلفزيون الرسمي في الكاميرون حصيلة القتلى على تويتر، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن الهجوم.

ونقلت الوكالة عن مصدران عسكريان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن 8 جنود على الأقل قُتلوا وأُصيب عدد آخر.

الكاميرون هجوم مسلح إفريقيا اخبار العالم بوكو حرام داعش

موضوعات متعلقة

مقتل جندي سوداني في اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

الملء الثاني لـ سد النهضة| إعلان مهم من السودان عن فيضانات محتملة

وزير التنمية المحلية يلتقى وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون لبحث التعاون بين البلدين

ترشيحاتنا

كوثر حجازي تكشف تفاصيل تعاونها مع المطرب أبو في ألبومه الجديد

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

محافظ الإسكندرية: إزالة 12 طابقا بـ عقار الأنفوشي المائل غدًا.. فيديو

دار الإفتاء: الإسلام جفف منابع الشائعات وكلف المسلمين بالتأكد من الأخبار

أخبار النادي الأهلي.. حقيقة اعتزال الحاوي.. موسيماني وتصريحاته عن الخمور.. وجلسة الخطيب الحاسمة

اندلاع حريق بمطعم وكافيه شهير فى بنها والدفع بسيارات الإطفاء لمنع امتداده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

حقيقة تصريحات موسيماني عن تناول بعض لاعبي الأهلي الخمور

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

إصابة 6 أشخاص وإنقاذهم من الغرق فى انقلاب توك توك ببحر سنهور بالفيوم

رسائل من الملك سلمان وولي عهده إلى آبي أحمد.. ما فحواها؟

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ