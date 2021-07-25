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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 6 طرق تأمين لحماية خصوصيتك عند استخدام تطبيقات الفيديو

أفضل 6 طرق تأمين
أفضل 6 طرق تأمين لحماية خصوصيتك عند استخدام تطبيقات الفيديو

مع كثرة الاختراقات والهجمات الإلكترونية والثغرات التي أصبحت تشهدها التطبيقات بشكل مبالغ فيه خلال الفترة القليلة الماضية، مع استخدام تطبيقات الفيديو بكثرة تقريبا في كل شئ مع الدراسة والعمل ومع مكالمة الأصدقاء والأهل، أصبح تأمين تطبيقات الفيديو ضرورة أساسية للمستخدمين. 


وبحسب مجلة PCMag  فإنه يجب على جميع مستخدمي تطبيقات الفيديو القيام بالالتزام بعدد من الإجراءات لتأمين خصوصيتهم أثناء استخدام تطبيقات الفيديو التي اصبح يستخدمها الجميع من خلال :  
 

مايكروسوفت تجرى أكبر تحديث من نوعه لتطبيق مكالمات الفيديو Microsoft Teams

تيليجرام يطلق أهم ميزة في مكالمات الفيديو الجماعية

1- استخدام ميزة الخلفية الضبابية

وتعتبر ميزة الخلفية الضبابية مفيدة للمستخدمين الذين لا يملكون  مكان مناسب لإجراء اجتماع أو الانضمام إلى فصل دراسي عبر الإنترنت، إذا كانوا لا يريدون أن يظهروا الخلفية الخاصة بهم أثناء الاجتماع ، حيث سيكون عليهم تفعيل هذه الميزة مباشرة.


2- المحافظة على سرية  معرّف الاجتماع أو Meeting ID

لا تقم  بنشر رابط أو معرف الاجتماع  أو Meeting ID علنًا، ولكن أرسله مباشرة إلى الأشخاص والمجموعات الموثوق بهم بدلًا من ذلك.


3- استخدام ميزة إخفاء خلفية الصور

وتم إضافة ميزة طمس خلفية الصورة في المكالمة لمنع الإحراج عن المستخدمين، حيث ستعمل على إخفاء الخلفية للمشاركين عبر التطبيق، وسيكون طمس الخلفية عن طريق تعتيمها تماما أو استبدالها، وذلك لتوفير قدر كبير من الخصوصية أثناء إجراء مكالمات الفيديو في ظل العمل أو الدراسة من المنزل.


4- قفل مشاركة الشاشة أو Screen Sharing

في إعدادات حساب Zoom ضمن In Meeting ، قم بتعيين مشاركة الشاشة على المضيف فقط، هذا يعني أنه عندما تستضيف اجتماعًا ، فلن يتمكن أحد سواك ولا أي مشاركين آخرين في الاجتماع من مشاركة شاشتهم.


5- استخدام ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA

وميزة المصادقة الثنائية أو 2FA وعند تفعيل ميزة المصادقة ثنائية لفتح التطبيق  في كل مرة سيتطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد  كلمة السر وبدون هذا الرقم لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها، ومن خلال هذه الميزة سيستطيع مستخدموا التطبيقات حماية مكالمات الفيديو الخاصة بهم، وتقليل مخاطر سرقة الهوية  والاختراقات الأمنية التى تستهدف بشكل خاص مستخدمى تطبيقات مكالمات الفيديو.

 

6- استخدام تطبيقات آمنة للفيديو


تطبيق Google Duo  

ويعتبر تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo من شركة جوجل لإجراء المكالمات مع العائلة من خلال الوضع العائلى عن طريق محرك البحث Chrome  كروم، من أفضل التطبيقات ويوفر التحديث للمستخدمين عامل أكبر من الحماية  والخصوصية، وذلك عن طريق إلغاء التواصل عبر أرقام الهواتف الذكية . 


تطبيق Microsoft Teams 

وكانت مايكروسوفت قد أتاحت لمستخدمو تطبيق Microsoft Teams من الاتصال بأصدقائهم وزملائهم فى العمل عن طريق الفيديو بشكل مجانى لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم، على عكس التطبيقات الأخرى مثل تطبيق   Zoom الشهير والذى يتيح لمستخدميه اجراء مكالمات مجانية لمدة 40 دقيقة فقط .

 

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