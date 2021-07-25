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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الدورة الملعونة.. إعصار ضخم يضرب اليابان ويعصف بـ أولمبياد طوكيو

صدى البلد

جاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أولاً ، ثم الحرارة التي لا تطاق، والآن يمكن أن يضرب الإعصار القادم أولمبياد طوكيو الملعون.

يخشى خبراء الأرصاد أن تضرب الأمطار الغزيرة والرياح بسرعة 56 ميلاً في الساعة اليابان بحلول يوم الثلاثاء ، مما يترك راكبي الأمواج فقط سعداء من تلك الأعاصير العاتية التي ستضرب البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وقال عالم الأرصاد الجوية جيم رويلر: "عاصفة استوائية قادمة نحو طوكيو"، وقد تم تقديم منافسات التجديف المقرر إجراؤها يوم الاثنين إلى اليوم الأحد حيث تتراجع العاصفة الاستوائية نيبارتاك.

ستكون هناك موجات جيدة. قال رئيس الاتحاد الدولي لركوب الأمواج فرناندو أجوير ، إن هناك إعصارًا قويًا قبالة سواحل اليابان ونعلم أن الأمواج تزداد اتساعًا.

لكن الأمطار الغزيرة يمكن أن تلحق الضرر بأحداث أخرى ، بما في ذلك الترويض ، حيث تبحث شارلوت دوجاردان البريطانية عن الذهب.

تفاخر منظمو الألعاب المتأخرة بأنه "مع أيام عديدة من الطقس المعتدل والمشمس ، توفر هذه الفترة مناخًا مثاليًا للرياضيين لأداء أفضل ما لديهم".

لكن المعتاد أن يكون صيف طوكيو شديد الحرارة والرطوبة ، ففي عام 2018 مات أكثر من 1000 شخص في موجة الحر.

في عام 2019 ، نقل المنظمون العديد من فعاليات التحمل ، بما في ذلك الماراثون ، على بعد 500 ميل شمال العاصمة ، حيث يكون المناخ أكثر برودة.

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في الأسبوع الماضي ، كان لا بد من تأجيل جلسة تدريب على الكرة الطائرة الشاطئية عندما اشتكى اللاعبون من أن الرمال كانت ساخنة جدًا على أقدامهم العارية.

أمس ، بلغت درجات الحرارة 34 درجة مئوية مع رطوبة تصل إلى 70 في المائة. كان على الرياضيين، الاسترخاء مع سترات الجليد.

بعد تأجيل الألعاب لمدة عام بسبب فيروس كورونا وكانت هناك مشاكل بشأن سعر وتصميم الاستاد ، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تارو آسو إن تلك الدورة ملعونة''.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن 19 في المائة فقط من اليابانيين يعتقدون أنه يمكن عقد الحدث بأمان في ظل الوباء.

وشهد حفل الافتتاح الهادئ يوم الجمعة حجز 950 مقعدًا فقط من مقاعد الحلبة البالغ عددها 68000 ، وهناك اختبارات منتظمة ومسافات اجتماعية.

كانت هناك 127 حالة كوفيد-19 تتعلق بالألعاب وطوكيو في حالة الطوارئ ، مع منع الجمهور من جميع الأحداث.

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