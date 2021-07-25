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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينطط الكرة 4 آلاف مرة في الساعة.. مصري يحطم الأرقام القياسية في موسوعة جينيس

عبد المنعم صبري
عبد المنعم صبري سانتوس

قال عبد المنعم صبري سانتوس، مصري يحطم أرقاما قياسية بكرة القدم في موسوعة جينيس، إن مدربه في كرة القدم، كان سببا في تحققيه أرقاما قياسية بـ"جينيس"، متابعا أنه حقق رقما قياسيا من قبل في عام 2015 ، من خلال حركات تنطيط الكرة.

وأوضح عبد المنعم صبري، عبر "زووم"، لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، على فضائية "الأولي"، أن دخول الموسوعة ليس له معايير وشروط خاصة، قائلا: "من صغري وأنا عندي موهبة التحكم في الكرة بشكل كبير".

وتابع: “عندي طموح كبير جدا، في الوصول لأرقام أعلى في هذه الموهبة، وبسبب طموحي أسعى للوصول لأعلى نقطة ممكنة”.

وأردف: “مش بوقف سعي ومش بوقف تدريب، وبالتدريب والسعي والصبر كله بيبقى سهل”.

واستطرد: “نططت الكرة أكثر من 4000 مرة في 60 دقيقة، وعندي طموح أعلى عدد مرات تنطيط الكرة في وقت أقل”.

أوليمبياد طوكيو.. شوبير يهنىء منتخب اليد بعد الفوز على البرتغال

هنأ الاعلامى أحمد شوبير منتخب مصر لكرة اليد بعد  الفوز علي منافسه البرتغال بنتيجة 37-31  ضمن منافسات المجموعة الثانية بـ دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

 

وأضاف شوبير عبر الصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: يد مصر في العلالي مبروك لرجالة كرة اليد الفوز بفارق 6 أهداف علي المنتخب البرتغالي خطوه أولي ممتازة.

 

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهاز الفني على الفوز في الظهور الأول للمنتخب في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو خلال الفترة 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

 

واستطاع منتخب كرة اليد تحقيق الفوز على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 37-31 في سيطرة كاملة للاعبي المنتخب على مجريات الشوط الثاني بعد أن انتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 15-15، وذلك في المباراة التى حضرها وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

 

أشاد وزير الشباب الرياضة بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو منتخب كرة اليد، وحرصهم على الفوز في المباراة الأولي لهم بالأولمبياد، ومواصلة الأداء المتميز الذي يعطي رسالة طمأنينة للجميع بأن المنتخب الوطني لكرة اليد قادر على تحقيق ميدالية أوليمبية ثمينة في أولمبياد طوكيو، متمنياً التوفيق للاعبي المنتخب في مباراتهم المقبلة، وتحقيق الانتصار بها.

 

كما أعرب وزير الرياضة عن تمنياته لجميع لاعبي ولاعبات مصر المشاركين بدورة الألعاب الأوليمبية بتقديم أداء مميز يعكس حالة التطور التى تشهدها الرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق ميداليات أولمبية كإنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.


 

 

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