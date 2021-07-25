بسبب سؤال.. شاب يسكب الكلور على والدته ويحاول خنقها بالغاز

سكب شاب مادة تبييض "كلور" على رأس والدته أثناء محاولتها تنظيف السجاد الذي اتسخ بسبب أبنها، ثم فتح صنابير الغاز محاولًا خنقها برائحة الغاز ثم أمسك برقبتها حتى تموت، كل هذا بسبب سؤالها عن سبب مطاردة الشرطة له.

قام الابن والذي يدعى" عادل شودري" 31 عامًا ، بتشغيل جميع صنابير الغاز في منزله بينما كانت والدته تتألم من الكلور الذي سكب على رأسها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وتعود تفاصيل الجريمة المروعة عندما ألقت الشرطة على الأبن قبل وقوع الحادث بيوم بسبب تهم أخرى، ولكن تم إطلاق سراحه، وفي صباح اليوم التالي واستيقظت من قبل شودري مطالباً هاتفها ، وألقى باللوم عليها في فقد جهازه الذي استولت عليه الشرطة.

لكن في ذلك المساء غضب عندما سألته والدته عن سبب اعتقاله، اشتد الحوار بين الأم والابن ووصل إلى حد الاعتداء وحاولت الأم الهروب ، رأت أنه يتبول على سجادة الدرج فعادت لتنظفها.

بدأت في استخدام مواد التبييض لتنظيف السجاد، ولكنه انتزعه منها وسكبه عليها، مما تسبب في إحساس حارق على رأسها وجلدها، وعندما ذهبت الأم للاستحمام لغسل المُبيض عن بشرتها ، ثم اشتمت رائحة الغاز.

عندما نزلت إلى الطابق السفلي ، رأت أنه فتح جميع صنابير الغاز دون إشعالها، وهددها بإحراقها ثم أمسكها حول حلقها ، وألقى باللوم عليها في اعتقاله ، قبل أن يأخذ سكينًا من المطبخ ويضربها بها ويترك والدته بين الحياة والموت.

