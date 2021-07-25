مدبولي يتابع تطوير الساحة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير الساحة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص، ضمن مخطط تطوير المنطقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لاستعراض مخطط تطوير حديقة الفسطاط، وذلك بحضور مسئولى المكتب الاستشارى.

استعرض مسئولو المكتب الاستشارى، خلال الاجتماع، مقترح التطوير، والذى يحمل عنوان مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، مشيرين إلى أن رؤية مشروع التطوير تعتمد على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على إحياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.