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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط الطبيب المتهم بقتل زوجته بالمنصورة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن فريق العمل بقطاع الأمن العام  بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط الطبيب الهارب والمتهم بقتل زوجته الطبيبة بالمنصورة - بمكان هروبه بمدينة الإسكندرية .

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .

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وكان ورد اخطارا لمديريه امن الدقهلية من شرطة النجدة بورود اشاره من مستشفى المنصورة الدولي ، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عاما، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة الى مكان الواقعة وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26عاما طبيبة اسنان  نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى محمود مجدى عبد الهادي 29 عاما طبيب اسنان وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة أودت بحياتها وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.

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