إسرائيل تعلن تأجيل تنفيذ إتفاق نقل النفط من الإمارات

عين أمير حايك كأول سفير من إسرائيل لدى الإمارات اليوم الأحد، وذلك بعد تجميد اتفاق رئيسي حول خط أنابيب النفط الخام عبر إسرائيل إلى أوروبا مؤقتًا لأسباب بيئية.

ويحل أمير حايك محل إيتان نائيه الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال المبعوث الإسرائيلي، وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن تعيين أمير حايك يعد تعييناً سياسياً.

طبعت الإمارات وإسرائيل العلاقات العام الماضي فقط تحت عنوان "اتفاقيات إبراهيم"، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كان هناك تركيز قوي بشكل خاص على الفوائد الاقتصادية لكلا البلدين.

كانت إحدى الاتفاقات الأساسية هي الصفقة التي ستنقل بموجبها الإمارات النفط الخام إلى أوروبا من خلال شركة الأعمال التجارية الإسرائيلية Europe Asia Pipeline Company (EAPC) ، وهي صفقة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 700 مليون دولار.

تضمنت الصفقة تفاهمًا مع MED-RED Land Bridge ، وهي شركة مقرها أبو ظبي مع ملاك إسرائيليين وإماراتيين.



ستستفيد الإمارات من خط الأنابيب الموجود بالفعل الذي يربط مدينة إيلات على البحر الأحمر بعسقلان على طول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​، لكنه سيتطلب توسيع المرافق، بما في ذلك ناقلات التخزين.

يوم الأحد، رفضت وزارة البيئة تقييم المخاطر الذي أجراه مجلس إدارة المشروع ، وجمدت المشروع في انتظار جلسة استماع حكومية بشأن استمرار الخطة.

أصدرت وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرج، تعليمات إلى مكتبها بإخطار الشركة بقرار عدم التعامل مع أي مستندات أخرى تتعلق بالخطة حتى عقد جلسة الاستماع هذه.

وفي حالة موافقة الحكومة على استمرار الصفقة، قالت الوزارة لـ EAPC، إنها ستقبل فقط الوثائق والدراسات التي تفي بالمعايير المهنية المطلوبة.

ولم تشر وزارة الخارجية إلى الأزمة المعلقة المحتملة مع الإمارات عندما أعلنت تعيين أمير حايك. بحسب وصف الصحيفة.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأحد إن أمير حايك "لديه ثروة من الخبرة والمعرفة في مجالات الاقتصاد والسياحة" ومن ثم فهو "الرجل المناسب لإضفاء الطابع المؤسسي على الجسر بين إسرائيل والإمارات".

وأشار لابيد إلى أنه ساعد في افتتاح أول سفارة إسرائيلية على الإطلاق في الإمارات في يونيو. الإمارات العربية المتحدة، بدورها، افتتحت أول سفارة لها في تل أبيب.

وقال لابيد: "حان الوقت لتعيين أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة".

حايك هو رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية وشغل منصب المدير العام لجمعية المصنّعين في إسرائيل. كما شغل منصب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والعمل.