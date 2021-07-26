برلمانية : المشروع القومي لتصنيع البلازما قادر على تلبية احتياجات المواطنين

قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع القومي لتصنيع البلازما يأتي من منطلق حرص الدولة المصريه على صحة المواطن، وتوفير كافة احتياجاته من مشتقات البلازما والتي يعانى العالم من نقصها بشكل كحبير على الرغم من أهميتها.

وأضافت اسحق في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المشروع القومي لمشتقات البلازما يهدف إلى تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم، مشيرة إلى أنه تم العمل على توفير أكثر من 33 مستحضر للمساهمة في صناعة ادوية يحتاجها السوق المصري.

وأشارت الدكتورة رشا اسحق أن مصر تدخل عالم التصنيع لمشتقات البلازما بأكبر مشروع قومي في الشرق الأوسط وأفريقيا، منوهة إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون مع وزاترة الإنتاج الحربي بمشاركة الجانب الفرنسي.

ونوهت إلى أن المشروع قادر على توفير العملة الصعبة، مؤكدة أنه سيكون هناك تعاون مع تقنيات عالية جدا من الخبرات الأجنبية ، الأمر الذي يضمن له مردود إيجابي اقتصادي وصحي على كافة الأطراف المشاركة في المشروع.

وقامت وزارة الصحة والسكان، بالكشف عن أن المشروع القومي لتصنيع البلازما يستهدف تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين .

وشددت الصحة، على أن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.

