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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: المشروع القومي لصناعة البلازما يحقق طفرة كبير في مجال صناعة الدواء

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتصنيع البلازما في مصر يأتي في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين من خلال السعي لتصنيع مشتقات البلازما في مصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان بمثابة حلم ولكنه يتحقق الأن على أرض الواقع.

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا المشروع سيحقق طفرة كبيرة في مجال صناعة الدواء، منوها إلى أنه جاء في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بصحة المصريين من خلال توفير كل وسائل العلاج، حيث  تستخدم البلازما في علاج الكثير من الأمراض المختلفة، وبالرغم من ذلك يوجد عجز عالمي كبير فيها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يسهم في توفير أموال كثيرة للدولة، فضلا عن توفير المشتقات محليًا وحل أزمة النقص هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر لديها كوادر بشرية كفء في هذا المجال.

وقامت وزارة الصحة والسكان، بالكشف عن أن المشروع القومي لتصنيع البلازما يستهدف تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين .

وشددت الصحة، على أن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.
 

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