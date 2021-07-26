تفاصيل قانون حماية البحيرات لحماية الثروة السمكية

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون حماية البحيرات يعد من أهم القوانين التي تناولتها لجنة الزراعة، متابعا: قانون حماية البحيرات يعد استحقاق دستوري لحماية البحيرات والشواطئ.



وأضاف “هشام الحصري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية"، أن مصر كانت تعاني من تعدد الجهات الخاصة بتنمية البحيرات والثورة السمكية وحكايتها، مسترسلا: الثورة السمكية في مصر كانت تعاني من الصد الجائر والتعديات.

وأوضح أن قانون حماية البحيرات سيساهم في المحافظة على البحيرات والثورة السمكية بكل تأكيد خلال الفترة القادمة.





كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إشادة واسعة من النواب بتقرير لجنة الزراعة والرى، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى يناقشة المجلس اليوم.

حيث أثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمرى لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة فى مناقشته فى الفصل التشريعى السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى.

وأوضح أنه شارك فى أخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التى وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.

من جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، ان اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، بذلت مجهود كبير فى مشروع القانون على مدار عامين، معلنا ان من النادر أن يلقى مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد فى المناقشات خلال إجتماعات لجنة الزراعة.

وأيده فى ذلك النائب أحمد الشرقاوى، مشيرا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جدا واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة.

وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلا، :" سعيد جدا ان ربنا كلل جهود النائب هشام الحصرى، بجنى ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين فى مناقشات مشروع القانون الذى به عديد من التفاصيل.