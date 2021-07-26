عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل قانون حماية البحيرات لحماية الثروة السمكية

صدى البلد

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون حماية البحيرات يعد من أهم القوانين التي تناولتها لجنة الزراعة، متابعا: قانون حماية البحيرات يعد استحقاق دستوري لحماية البحيرات والشواطئ.
 

وأضاف “هشام الحصري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية"، أن مصر كانت تعاني من تعدد الجهات الخاصة بتنمية البحيرات والثورة السمكية وحكايتها، مسترسلا: الثورة السمكية في مصر كانت تعاني من الصد الجائر والتعديات.

وأوضح أن قانون حماية البحيرات سيساهم في المحافظة على البحيرات والثورة السمكية بكل تأكيد خلال الفترة القادمة.


كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إشادة واسعة من النواب بتقرير لجنة الزراعة والرى، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى يناقشة المجلس اليوم.

 

حيث أثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمرى لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة فى مناقشته فى الفصل التشريعى السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى.

 

وأوضح أنه شارك فى أخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التى وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.

 

من جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، ان اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، بذلت مجهود كبير فى مشروع القانون على مدار عامين، معلنا ان من النادر أن يلقى مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد فى المناقشات خلال إجتماعات لجنة الزراعة.

 

وأيده فى ذلك النائب أحمد الشرقاوى، مشيرا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جدا واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة.

 

وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلا، :" سعيد جدا ان ربنا كلل جهود النائب هشام الحصرى، بجنى ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين فى مناقشات مشروع القانون الذى به عديد من التفاصيل.

قانون حماية البحيرات لجنة الزراعة مجلس النواب الثورة السمكية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

صحة النواب: كورونا في حالة تحور مستمر و"دلتا" يواصل انتشاره حول العالم

هداية ملاك تطالب المصريين بالدعم فى مواجهتها أمام بطلة فرنسا

يتحدى إدارة الشعب.. الغنوشي يدعو أنصاره للنزول للشارع

بطل 2021.. جمال شيحة يتصدر قائمة أفضل 6 علماء في العالم أسهموا في القضاء علي فيروس سي

الرئيس التونسي يتفقد المواطنين في شارع الحبيب بورقيبه سيرا على قدميه.. فيديو

أبو القاسم قبل مواجهة بطل ألمانيا فى اولمبياد طوكيو: دعواتكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ