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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي : 

 

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-7-2021، في مصر انخفاضا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر.. للمزيد اضغط هنا

 

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 26 -7-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الأثنين 26 يوليو2021 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة فى مصر… للمزيد اضغط  هنا
 

أسعار العملات الأجنبية و الآسيوية في البنك الأهلي اليوم الأثنين 26-7-2021

أسعار الذهب عالميا وفي مصر اليوم الأحد 25-7-2021

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت اليوم الإثنين 26  يوليو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق… للمزيد اضغط هنا

 

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.. للمزيد اضغط هنا

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 26 يوليو

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين  الموافق 26  يوليو، 16  ذو الحجة 1442  هجرية… للمزيد اضغط هنا

 

الكيلو بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 26-7-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26 -7-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.. للمزيد اضغط هنا

اسعار اسعار الذهب الدواجن الدولار خدمات الطوارئ

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