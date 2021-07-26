مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي :

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-7-2021، في مصر انخفاضا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر.. للمزيد اضغط هنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 26 -7-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الأثنين 26 يوليو2021 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة فى مصر… للمزيد اضغط هنا



يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق… للمزيد اضغط هنا

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.. للمزيد اضغط هنا

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 26 يوليو، 16 ذو الحجة 1442 هجرية… للمزيد اضغط هنا

الكيلو بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 26-7-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26 -7-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.. للمزيد اضغط هنا