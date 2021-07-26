الكيلو بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 26-7-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26 -7-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 26-7-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 33- 35 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 38 -40 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 31 جنيهًا للكيلو

البانيه : 56 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 45 جنيها للكيلو

الدواجن الامهات البيضاء : 20 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 26-7-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 19-7-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 4.25 -9 جنيهات

كتكوت ساسو : 2.5 - 3 جنيهات



أسعار البيض اليوم الاثنين 26-7-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40.5 جنيه للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 43.5 جنيه للطبق أما سعر البيض البلدي 45 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 26-7-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم ترواحت بين 40- 43 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط البلدي بـ 50 جنيها للكيلو.