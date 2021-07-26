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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 26-7-2021

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26 -7-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 26-7-2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 33- 35 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 38 -40 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 31 جنيهًا للكيلو

البانيه : 56 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي :  45 جنيها للكيلو

الدواجن  الامهات البيضاء :  20 جنيهًا للكيلو

 

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 26-7-2021  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 19-7-2021  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 4.25 -9 جنيهات
 كتكوت ساسو :  2.5 - 3 جنيهات
 

أسعار البيض اليوم الاثنين 26-7-2021  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40.5 جنيه للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 43.5 جنيه للطبق أما سعر البيض البلدي 45  جنيها.

 

أسعار البط اليوم الاثنين 26-7-2021  في السوق المحلية: 
أسعار البط اليوم ترواحت بين 40- 43  جنيهًا للكيلو.

أسعار  البط البلدي بـ 50 جنيها للكيلو.

الدواجن البيض اسعار الدواجن أسعار البط الكتاكيت

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