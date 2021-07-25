أسعار الذهب عالميا وفي مصر اليوم الأحد 25-7-2021

شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الأحد، 25 يوليو 2021، حالة من الاستقرار إثر إغلاق البورصات العالمية للإجازة الأسبوعية، والتى ستعود للعمل غدا الاثنين، وسط حالة من الترقب للمستثمرين فى الذهب.



شهدت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-7-2021، بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر رابع أيام العيد على مستوى محلات الصاغة.



وبلغ أعلي سعر للجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 790 جنيها.



وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر فئة بين أعيرة الذهب نحو 903 جنيهات.



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 677 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 527 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.1 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 902.9 ألف جنيه.